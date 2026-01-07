別常喝「這飲料」！加州大學研究：每天1杯老4.6歲 跟抽菸一樣可怕

健康中心／李紹宏報導

過往大眾普遍認為含糖碳酸飲料僅會導致肥胖或糖尿病，但最新科學研究揭露了更深層的老化危機！研究發現，含糖碳酸飲料的攝取量與人體染色體末端的「端粒」長度密切相關。端粒被視為細胞生命時鐘，一旦縮短便意味著生理機能的衰老，甚至每天喝一大杯（約570毫升），恐加速人體老化4.6歲。

研究指出，一天喝一杯含糖汽水，恐會加速老化。（示意圖／pexeles）

加州大學研究揭密：每天一大杯含糖汽水 老4.6歲！

研究臉書粉專「韋恩的食農生活」發文指出，加州大學舊金山分校的醫學團隊分析超過5000名美國成年人的日常飲用習慣，數據具體量化飲用含糖汽水的「代價」。

廣告 廣告

實驗顯示，美國成人平均每日飲用約1.5份（340公克）含糖碳酸飲料，糖分攝取量早已突破美國心臟醫學會的健康紅線。分析指出，每多喝8盎司（約227公克）的汽水，生理年齡就會老去1.9歲；若換成市售常見的20盎司（約570毫升）大杯裝，每天一杯就會讓身體提早衰老約4.6歲。此外，高達兩成的美國成年人正處於這種「加速衰老」的生活模式中。

一杯含糖汽水＝一根菸？磨損遺傳密鑰「端粒」

這項研究最令人驚訝的發現，是含糖碳酸飲料對生理老化的影響力竟與抽菸不相上下。根據醫學紀錄，長期吸菸對端粒長度的破壞，同樣約造成4.6歲的生理老化效果。

也就是說，每天習慣飲用一杯大容量含糖汽水的族群，其對遺傳密鑰「端粒」所造成的磨損，正以等同於成癮菸民的速度在侵蝕健康，將細胞推向早衰的邊緣。

研究團隊強調，含糖碳酸飲料是現代飲食中極具破壞性的成分，其對端粒的縮短效應顯示了這種「液體糖分」對人體的全面性打擊。因此，為了守護細胞的年輕狀態，減少含糖飲料攝取已成為與戒菸同等重要的健康課題。

三立新聞網提醒您：

吸菸害人害己 戒菸可減少健康的危害

吸菸能導致肺癌、心臟血管疾病及肺氣腫

孕婦吸菸 易導致胎兒早產及體重不足

更多三立新聞網報導

IKEA家具商場又熄燈！「這國家」一次關7間分店 未來營運策略曝光

叛國賣情報 害死10名CIA特務！美國「最惡間諜」驚傳去世

別只點小籠包！鼎泰豐員工曝「必吃清單」：吃過真的回不去

飛安拖7年！國軍戰機自動防撞系統「裝機率0」 飛官最新陳情

