美歐因格陵蘭陷入爭端，背後絕非美國總統川普有什麼宏大戰略觀，而是利益至上並對國際規則與合作的踐踏，如果連歐盟都可不顧，那美國有什麼理由替台灣犧牲生命？這不是疑美，而是非洲叢林的弱肉強食正活生生上演。

國際專家很難相信眼前這一幕，竟會看到加拿大為美國入侵舉行兵推，歐盟開始把美國列為戰略安全缺口，川普擺明無論收購或強奪都要拿下格陵蘭；加上俄烏和談立場，白宮傾向俄羅斯，凡此種種，讓二戰後的美歐堅強同盟遭到最大挑戰，北約更出現信任崩解。

加拿大總理卡尼在瑞士達沃斯世界經濟論壇強調，近期的一系列事件表明「基於規則的國際秩序」已名存實亡，加拿大等國別無選擇，只能透過聯合行動爭取真正的戰略自主。

有綠營學者或政治人物稱，川普在下好大一盤棋，以彌補美國的安全缺陷。問題是，這種彌補方式是不顧民主價值、他國意願，唯川普個人意志至上，不惜要求烏克蘭割地換和平、威脅對歐洲國家徵關稅以拿下格陵蘭，如果是這樣，台灣如何能把存亡寄託在美國身上？

川普4月仍要訪問北京，繼法國總統、加拿大總理後，英國首相與德國總理也即將訪問大陸，強化經貿關係。北京正冷眼旁觀歐美爭端，為了賺人民幣，川普同意輝達的H200晶片可出口大陸，如果這叫下一盤反中大棋，那怎麼會讓大陸的國際道路越走越寬？

國際正以光速巨變，就算川普下台，美國的霸權作風一時也難以改變，美國透過台美關稅備忘錄想把台積電先進產能移往美國也是事實，台灣還要全押這樣的美國嗎？