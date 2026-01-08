別心存僥倖！假車牌罰鍰暴增 566％ 3種態樣全構成犯罪

中央去年9月修正「道路交通管理處罰條例」，若使用偽造、變造或矇領車牌者，罰鍰從1萬800元加重至7.2萬元。（本報資料照）

為防治假車牌亂象，中央去年9月修正「道路交通管理處罰條例」，若使用偽造、變造或矇領車牌者，罰鍰從1萬800元加重至7.2萬元、增幅566％，並當場移置車輛及扣繳牌照，另如偽造「他車」車牌、肇事致人傷亡及10年內累犯，將沒入車輛。北市交通事件裁決所指出，民眾除需繳交高額罰鍰外，加上車輛没入損失恐高達40萬元，也構成《刑法》偽造文書罪，同時面臨行政處罰及刑事責任。

裁決所說明，「道交條例」修正後，違規使用牌照最高罰鍰由1萬800元提高至3萬6000元，另增加汽車駕駛人併罰3.6萬元；若使用偽造、變造或矇領車牌者，則加倍處汽車所有人7.2萬元，並當場移置保管車輛及扣繳牌照，另如果是偽造「他車」車牌、肇事致人傷亡及10年內累犯，車輛將會没入。

北市交通事件裁決所課長吳素禎指出，民眾除需繳交高額罰鍰外，加上車輛沒入損失恐高達40萬元，也構成《刑法》偽造文書罪。（張珈瑄攝）

裁決所說明，假車牌態樣共有3種，「A掛B車牌」，2輛車掛相同車牌，其中1輛是假車牌；「車主掛假車牌」，懸掛與自己車牌號碼號碼一樣的假車牌；「變造車牌後懸掛」將數字或英文字母用工具塗改。車牌的型式、顏色及編號皆由交通部訂定，由汽車所有人向監理機關申請登記，若非向監理機關申領皆屬無效憑證。

裁決所指出，偽造、變造或矇領車牌在修法前，從民國113年至114年9月共有138件、平均每個月有6.5件；修法後114年10月至12月共13件、平均每個月4.3件，件數減少33.8％。114年11月有民眾駕駛朋友汽車被舉發使用假車牌，面臨高額罰鍰、車輛没入報廢損失及車輛移置規費，共40餘萬元，不僅違反「道交條例」，也構成《刑法》偽造文書罪，將面臨行政處罰及刑事責任。

裁決所表示，為防治假車牌，數發部已與多家社群及購物平台業者建立通報下嫁窗口；交通部公路局亦已透過異常通行資料，建立疑似偽造車牌灰名單，提供警政機關建立AI系統，各派出所皆配有AI巡防車及APP掃瞄系統。

裁決所也補充，民眾出借或買賣車輛時，須檢視車牌是否異常；若發現自己的車牌被他人偽造、因此收到罰單，可向裁決所提出陳述意見，經查證屬實後，不會受罰，建議向警察機關報案後，取得報案證明再到監理所辦理免規費換牌。

裁決所呼籲，民眾可透過車牌是否為金屬材質、梅花印清晰、邊框立體、字體整齊、防偽雷射標誌等，辨識真假車牌，謹記｢3不，不敢賣、買不到、不敢用」、「2罰，行政處罰、《刑法》」，切莫心存僥倖，以身試法。

