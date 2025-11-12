別忘了于朦朧虐死案！吳亦凡死訊瘋傳疑陰謀論 刻意放假消息轉移焦點

娛樂中心／綜合報導

于朦朧身故後事件至今已延燒一個月，案件疑點一一浮現。（圖／翻攝自于朦朧微博）

日前男星于朦朧墜樓身亡案，延燒到各種死因的猜測，而正當難以控制的時候，又傳出南韓男團 EXO 前成員、曾在中國演藝圈發展的歌手吳亦凡在獄中死亡的傳聞。吳亦凡在2022 年因性侵等罪名遭判 13 年徒刑，目前正在中國服刑中，近日卻驚傳他「在監獄中死亡」，消息從境外社群平台爆出後迅速擴散，引發全球網友熱議。不過截至目前為止，中國官方與相關單位皆未出面回應，也未有任何家屬或律師證實，使得整起事件真相撲朔迷離。

吳亦凡遭4大影視協會封殺。（圖／翻攝自吳亦凡工作室微博）

根據外媒與社群截圖顯示，最早的傳言出現在境外論壇，有網友直言：「吳亦凡 RIP，他還是被中國弄死了。」甚至有自稱「獄友」的帳號發文，聲稱兩人曾同獄服刑，暗示消息屬實。不過該帳號來源不明、缺乏可信度，外界普遍懷疑其真實性。

同時，有不少網友認為這起「吳亦凡死亡傳聞」的時機點相當可疑。近期中國演員于朦朧墜樓身亡案持續發酵，網路上討論不斷，有聲音質疑吳亦凡的死訊可能是「刻意放出的假消息」，藉以模糊輿論焦點。有分析指出：「中國內網完全沒有相關詞條，很可能是外部勢力操作，要把注意力從于朦朧被虐死傳聞轉開。」

吳亦凡自 2021 年被捕後，依判決需服刑 13 年並於刑滿後遣返回加拿大。由於監獄資訊封閉、外界難以掌握其近況，讓此次死訊真假難辨。儘管網路熱議不斷，但官方迄今未有任何證實，傳聞真偽仍待釐清。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

