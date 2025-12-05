別忘了魯夫有許多夥伴！彭博專欄：中國想打擊日本軟實力恐適得其反

不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，過去一個月來，中國為反擊日本，把矛頭由外交擴大指向深受喜愛的文化代表，從J-Pop天后濱崎步到動漫全部遭殃，但《彭博專欄》分析認為，日本流行與動漫文化在全球擁有廣大粉絲，中國若執意對這些「軟實力」出手，只會更強化「小國頑強精神」，也會讓日本各地誠如《海賊王》粉絲自稱nakama(仲間，夥伴之意)的眾多夥伴團結在一起。

曾任《彭博》東京分社副社長的專欄作家雷迪(Gearoid Reidy)5日分析中國將打擊目標指向日本流行與動漫文化的效果，不但無效甚至可能適得其反。

上週末，日本歌手大槻真希(Maki Otsuki)在上海演唱《航海王》(One Piece)動畫主題曲的知名段落時，遭上海官員突然切斷燈光和音樂，強硬宣布取消演出，之後大槻便被護送下台。

只會惹怒日本流行文化廣大粉絲

雷迪認為，《海賊王》這部漫畫銷量超過5億冊，是美國與歐洲的暢銷作品；Netflix的真人版於2023年播出時，甚至成為全球觀看次數最高的影集。該作品中的旗幟早成為今年橫跨印尼、菲律賓到尼泊爾等地青年抗議政府的象徵之一，如今竟淪為攻擊目標，顯得相當諷刺。

日本歌手大槻真希28日在上海演唱途中被帶走，讓粉絲看傻眼，也讓《海賊王》迷無不震怒。 (圖:翻拍自X@SimonJP404)

而全球《航海王》粉絲常以日文「夥伴」的意思的「nakama」(主角身邊的草帽海賊團)自稱，這些「nakama」目睹這一幕更是無不震怒。

另一位在日本與亞洲各地備受歡迎的流行天后濱崎步(Ayumi Hamasaki)的上海演唱會同樣在上週末遭取消。但濱崎步後來選擇在沒有觀眾的場地演出，反而贏得更多讚賞。

中國不斷使出手段要求日本首相高市早苗收回有關「台灣有事」的國會發言，不但試圖拉攏聯合國安理會其他常任理事國，也包括拉攏正前往中國訪問的法國總統馬克宏，希望站到中國這邊。



日本歌手濱崎步 (前中著黑衣者)原訂在上海舉行的演唱會遭取消，但她仍在無觀眾的情況下演出完整歌單，彭博專欄作家雷迪認為，此舉讓濱崎步贏得更多掌聲。(FB)

鎖定打擊女性將使國際地位受到損害

但雷迪指出，當攻擊延伸到大眾娛樂的象徵時，全世界不難做出對照：一方重視言論與表達自由，另一方則加以打壓。更令人側目的是，被針對的三名人士：大槻真希、濱崎步與高市早苗，全都是女性。

雷迪表示，戰狼外交顯然不明白這點，若北京繼續把向國內展現強勢放在優先位置，其在全球舞台上的地位勢必受損。

從日本國內反應，高市早苗支持度不減反增。根據最新《日經》民調，她的支持率達75%，在勞動年齡層更超過 80%。4日高市早苗更似乎暗指這些演唱會取消事件，在社群表示政府將協助音樂人前往更多國家舉辦活動。

數字會說話 打擊外交、文化、觀光效果有限

自從對高市早苗展開反擊後，北京甚至又開始利用過往歷史大聲質疑沖繩主權問題，認為串位於日本本島以南、綿延至接近台灣的島鏈是否真屬日本，聲稱這些島嶼屬「地位未定」的狀態。然而，2022年一項針對沖繩民眾的民調顯示，90%的人肯定沖繩回歸日本，只有11%對中國抱有好感。

中國也試圖把觀光當武器，但影響也有限。中國官媒把赴日航班在十二月削減四成視為成就。但高盛分析師指出，日本的旅遊業如今已不像疫情前那樣仰賴中國與香港旅客。他們估計，若人數減半，GDP(國內生產毛額)僅會減少0.2個百分點，若有其他地區與國內旅客補上，影響甚至可降至一半。

雷迪認為，北京仍沒有退讓跡象，並重複要求高市撤回言論，這場對峙看來恐成另一場漫長、多年的拉鋸。但他提醒北京應當警惕世界對其行為的觀感。雷迪表示，對抗巨大力量的「小國頑強精神」向來極具吸引力，並提醒中國，日本(在國際社會)擁有許多夥伴，就像《航海王》的「nakama」一樣，他們總會團結在一起。



日本知名動漫《海賊王》主角魯夫(中)身邊圍繞的草帽海賊團稱為「nakama」(日文夥伴之意)，許多《海賊王》粉絲多自稱是「nakama」。(維基百科)