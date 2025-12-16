別忽略小訊號！他消化不良4個月慘罹癌 醫列10大癌症「早期警訊」

健康中心／林昀萱報導

醫師提醒，當症狀持續、治療反應不如預期，一定要再多想一步。（示意圖／資料照）

「身體會說話，只是我們有沒有聽懂。」營養功能醫學專家劉博仁近日分享，最近遇到兩個讓人印象深刻的案例，並列出台灣10大癌症早期警訊提醒民眾注意。

劉博仁在臉書粉絲專頁表示，常聽到癌症患者回憶，「其實身體早就提醒我了，只是當時沒想到會這麼嚴重。」近日他遇到兩個讓人印象深刻的案例。案例一患者長期消化不良、胃脹、胃悶痛，看醫生看了將近兩個月，被診斷為胃酸逆流，也做了胃鏡、吃了胃藥，但症狀始終沒有改善。又過了兩個月，突然出現皮膚與眼睛發黃（黃疸），進一步做腹部超音波，才發現是膽管癌。劉博仁說，這個案例提醒我們，若症狀持續、治療反應不如預期，一定要再多想一步。

醫師列出10大癌症早期警訊，提醒別忽略身體的求救訊號。（示意圖／資料照）

案例二的患者則是本身有痔瘡，偶爾出現血便，他一直認為是老問題。直到某次血便變得頻繁，同事提醒他「臉色很蒼白，常覺得頭暈」，才決定就醫。檢查後發現是大腸癌，且已合併貧血。劉博仁指出，「習慣的症狀出現改變」就是一個重要警訊，並列出台灣常見癌症，早期可能出現的身體訊號提醒，不是每個症狀都代表癌症，但「改變」值得檢查。

• 肺癌：持續咳嗽、咳嗽型態改變、胸悶

• 大腸癌：血便、排便習慣改變、貧血疲倦

• 乳癌：乳房或腋下硬塊、乳房形狀改變

• 肝癌：右上腹悶痛、食慾差、黃疸

• 攝護腺癌：排尿困難、夜尿變多

• 口腔癌：口腔潰瘍久不癒合、口內腫塊

• 甲狀腺癌：頸部無痛性腫塊、聲音沙啞

• 胃癌：消化不良持續、上腹不適、體重下降

• 皮膚癌：痣快速變大、形狀不規則

• 胰臟癌：上腹或背痛、黃疸、無故消瘦

劉博仁強調，癌症不是一天造成的，它常常是「小訊號被忽略一段時間」之後才被發現。當症狀反覆、持續、或與以往不同時，請給自己一次完整檢查的機會。「照顧健康，其實是一種對自己的溫柔」。

