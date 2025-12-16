別忽略小訊號！他消化不良4個月慘罹癌 醫列10大癌症「早期警訊」
健康中心／林昀萱報導
「身體會說話，只是我們有沒有聽懂。」營養功能醫學專家劉博仁近日分享，最近遇到兩個讓人印象深刻的案例，並列出台灣10大癌症早期警訊提醒民眾注意。
劉博仁在臉書粉絲專頁表示，常聽到癌症患者回憶，「其實身體早就提醒我了，只是當時沒想到會這麼嚴重。」近日他遇到兩個讓人印象深刻的案例。案例一患者長期消化不良、胃脹、胃悶痛，看醫生看了將近兩個月，被診斷為胃酸逆流，也做了胃鏡、吃了胃藥，但症狀始終沒有改善。又過了兩個月，突然出現皮膚與眼睛發黃（黃疸），進一步做腹部超音波，才發現是膽管癌。劉博仁說，這個案例提醒我們，若症狀持續、治療反應不如預期，一定要再多想一步。
案例二的患者則是本身有痔瘡，偶爾出現血便，他一直認為是老問題。直到某次血便變得頻繁，同事提醒他「臉色很蒼白，常覺得頭暈」，才決定就醫。檢查後發現是大腸癌，且已合併貧血。劉博仁指出，「習慣的症狀出現改變」就是一個重要警訊，並列出台灣常見癌症，早期可能出現的身體訊號提醒，不是每個症狀都代表癌症，但「改變」值得檢查。
• 肺癌：持續咳嗽、咳嗽型態改變、胸悶
• 大腸癌：血便、排便習慣改變、貧血疲倦
• 乳癌：乳房或腋下硬塊、乳房形狀改變
• 肝癌：右上腹悶痛、食慾差、黃疸
• 攝護腺癌：排尿困難、夜尿變多
• 口腔癌：口腔潰瘍久不癒合、口內腫塊
• 甲狀腺癌：頸部無痛性腫塊、聲音沙啞
• 胃癌：消化不良持續、上腹不適、體重下降
• 皮膚癌：痣快速變大、形狀不規則
• 胰臟癌：上腹或背痛、黃疸、無故消瘦
劉博仁強調，癌症不是一天造成的，它常常是「小訊號被忽略一段時間」之後才被發現。當症狀反覆、持續、或與以往不同時，請給自己一次完整檢查的機會。「照顧健康，其實是一種對自己的溫柔」。
更多三立新聞網報導
小草呼籲倒閣重選嗆「怕啥」 大票網友拍手支持：民眾黨最睿智的一位
不副署《財劃法》是止血非終局！他急籲府院黨「快做3件事」
金主供出黃國昌／台派金主應訊認匯款千萬 證明黃國昌才是凱思幕後老闆
網友要賴清德「滾出中國」夢多開轟嗆爆 網讚：九州真男人不是叫假的
其他人也在看
名醫點名「3種早餐」他不碰！恐提高「4種癌症」機率
生活中心／張予柔報導早餐看似簡單，卻可能成為健康隱憂，日本癌症權威、帝京大學福岡醫療技術學部教授佐藤典宏直言，許多人每天習以為常的早餐內容，其實暗藏致癌風險，若長期攝取不當，恐增加罹患「癌王」胰臟癌，甚至大腸癌、肝癌與乳癌的機率。他坦言，自己多年來在早餐選擇上有明確原則，有3類食物「幾乎不碰」。民視健康長照網 ・ 18 小時前 ・ 39
早起驚覺喉嚨劇痛？不是感冒！醫揭 90% 是「三大隱形殺手」作祟
清晨醒來，喉嚨一陣乾痛不適，許多人直覺反應是「昨晚著涼感冒了」。然而，耳鼻喉及頭頸外科專科醫師陳亮宇指出，尤其在天氣轉冷或空調房內，早上起床的喉嚨痛有高達 90% 的機率並非由病毒引起，而是由睡眠中的三大「隱形殺手」所造成。醫師提醒，這種非感冒引起的喉嚨不適，不僅影響生活品質，其中兩種狀況更可能暗示著潛在的健康隱憂，值得民眾高度警惕。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
50歲養生男「1習慣」慘罹肝癌！懊悔不已 醫嘆：很多家庭都中
物價飆漲，但有些錢可不能省。醫師廖繼鼎表示，很多癌症是過度節省導致的後果，一位50多歲男子生性節儉，家中食用油常反覆使用多次，幾年前確診肝癌。廖繼鼎表示，雖然肝癌病因複雜，「但食用油反覆加熱會增加罹癌風險，絕對是其罹癌的原因之一。」但很多家庭為了省錢，都會這麼做。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2
半夜常胃酸逆流？醫揪兇手：「這1養生食物」害的 想助眠反而更慘
一位43歲的女性病患，經常有胃酸、胃腸脹氣、打嗝、排氣多的情況，曾經做過胃腸鏡檢查，有胃息肉、賁門鬆弛、胃食道逆流的狀況，排便一兩天才一次，而且經常覺得排不乾淨、脹氣，雖然檢查結果都不是大毛病，但西醫判定他有「腸道老化」的傾向。因此，他到中醫看診主要是針對胃腸問題，並且搭配針灸促進腸胃蠕動，治療半年之後症狀都有明顯改善。 半夜被胃酸嗆醒 竟是紅棗惹禍 中醫師羅珮琳分享，有一次該名病人來看診的時候突然說他最近胃食道逆流的狀況變嚴重，每天半夜會被胃酸嗆醒，早上起來都覺得嘴巴苦苦的，我問他：「最近有吃宵夜嗎？」他回答：「有」，因為家人最近去旅遊回來帶了一大包的紅棗零食，是單包裝拆開可以直接食用的大顆紅棗，因為紅棗可以養血安神幫助睡眠，所以他每天晚上睡覺之前會吃一顆大顆的紅棗。羅珮琳請他先停止在睡前吃紅棗，因為沒有煮過的紅棗皮硬硬的，直接當果乾食用其實並不好消化，而且雖然紅棗是天然果乾，但糖分一樣會造成胃酸，停止睡前吃紅棗一週之後，再回診果然胃食道逆流的狀況就改善了。 紅棗多食損齒 中滿證忌之 「本草備要」記載大棗「多食損齒，中滿證忌之」，中醫認為「甘令人滿」多吃甘味食物易影響消化功能，不當食常春月刊 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
沉迷越式洗頭！2週後耳朵奇癢 就醫驚見「長滿黴菌」
「越式洗頭」結合洗髮、頭皮按摩及掏耳等服務，吸引不少民眾體驗。不過，有民眾體驗「掏耳朵」服務後雙耳奇癢無比，就醫後竟發現耳朵長滿黴菌；耳鼻喉科醫師提醒，若店家器具消毒不完全，恐增加耳朵感染風險。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 10
40歲男吃薑母鴨「大吐血休克」！醫曝致命關鍵：1類人小心別亂補
氣溫驟降，不少人喜歡在寒冷天氣享用薑母鴨、羊肉爐等鍋物禦寒。外科醫師陳榮堅分享一起驚險案例，一名40多歲男性在食用薑母鴨後，突然大量吐血並當場休克，送醫急救後才發現，原因竟與其原本就患有食道靜脈曲張有關。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 1
蕭敬騰岳父林光寧病逝 醫：中風後最怕嗆到！
蕭敬騰岳父林光寧於北醫病逝，享壽75歲。女兒Summer（林有慧）在社群透露，父親過去3個月因吸入性肺炎三度住院治療，住院期間身體持續出現新症狀，最終不敵病魔離世。醫師特別提醒，中風患者最怕嗆到，容易導致吸入性肺炎，需特別注意防範。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
立威廉腰痠背痛竟是甲狀腺癌二期 醫曝存活率！喉嚨卡卡不是早期
曾以偶像劇《天國的嫁衣》、《綠光森林》紅遍亞洲的混血男神立威廉驚爆罹患甲狀腺癌二期！他近日受訪時透露，在帶家人出國旅遊返家後，因感到腰痠背痛前往醫院檢查，沒想到核磁共振顯示甲狀腺有3公分惡性腫瘤。這個健康2.0 ・ 2 小時前 ・ 1
減肥少吃澱粉？醫揭「3大陷阱」超傷身：糖尿病風險飆44％
許多人因為怕胖不敢吃澱粉，不過醫師提醒，錯誤減醣飲食帶來的風險，可能會增加糖尿病風險，且在BMI< 30、非重度肥胖族群身上竟然更明顯，糖尿病風險竟大幅增加了44%。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 8
百香果還能護心血管！表皮皺了可以吃嗎？營養師點名3族群謹慎食用
【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】酸酸甜甜的百香果，可以直接吃，還能製作飲品、甜點，深受民眾喜愛。林俐岑營養師指出，百香果營養豐富，富含膳食纖維、維生素C、類胡蘿蔔素、鉀離子等重要營養素，對腸道、心血管皆有助益，不過也不能一次吃過量！她也常在門診聽到患者說自己一吃就是五六顆，提醒尤其胃部功能不佳或是腎臟病、糖尿病患者，食用份量要謹慎控制。 「果汁之王」香氣濃郁 百香果含有哪些營養素？ 林俐岑營養師說明，百香果得名自其集結了多種水果香氣，還被稱為「果汁之王」，GI值約30，屬於低GI水果，且營養密度高。若連籽一起吃，每100克果肉可提供約5.3克膳食纖維，高於不少蔬菜，有助於腸道蠕動、緩解便秘，同時增加飽足感，可幫助體重控制。 百香果同時富含維生素C，具抗氧化作用，與肌膚美白、膠原蛋白合成和免疫力運作都有關，並提高飲食中對鐵質的吸收。類胡蘿蔔素則有助於保護視力和黏膜健康；而鉀離子含量豐富，可幫助排出體內多餘的鈉，消水腫和維持血壓穩定，進而保護心血管健康。 百香果也有最佳吃法 加強營養吸收、減少腸胃負擔 林俐岑營養師建議，百香果的膳食纖維主要集中在黑色籽中，「連籽一起吃」獲得的排便效果更完整。健康醫療網 ・ 58 分鐘前 ・ 發起對話
瘦瘦針亂象多！民眾組團一起打拼便宜 劑量過重導致狂吐
台灣肥胖醫學會最新公布「台灣成人肥胖臨床實務指引」，大幅放寬用藥標準。過往建議BMI大於30，應直接使用瘦瘦針，BMI介27至30，應合併一項肥胖相關合併症，如三高或心血管疾病等共病，且經3個月飲食、運動控制失敗後，才能用藥物。最新指引為BMI大於27，且有合併症時，就可直接使用瘦瘦針，而BMI介於24至27間、腰圍超標、又有併發症的微胖族、泡芙人，應先要求改善生活型態，若3至6個月未達減重目標，即可用藥。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
55歲婦腎臟老如90歲！醫揪「保健品5大地雷」魚油吃錯也中
腎臟功能出問題，千萬別急著找「護腎神藥」。腎臟科醫師洪永祥在臉書分享，一名55歲婦女健檢發現腎絲球過濾率（eGFR）掉到45分，已屬慢性腎衰竭第三期，腎臟年齡形...早安健康 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
水喝多仍尿偏黃？醫揭「殘酷真相」：1器官壞了！
痛風是因人體內的高尿酸所致，醫師張家銘表示，無症狀的高尿酸更危險，因為高尿酸未必會痛，待檢查發現腎功能下降時，高尿酸常已持續一段時間，它是慢性腎病的重要因子。他表示，民眾可從生活細節了解腎功能，例如明明水喝不少，但尿液卻常偏黃？血壓在正常值上下波動等，都是腎功能受損的警訊。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
咖啡喝錯恐骨質疏鬆！最新研究曝「1飲品」反加分
在多數人的生活裡，一天的開始往往離不開一杯咖啡或茶。然而食安專家韋恩分享，根據最新研究指出，每天攝取超過5杯咖啡，可能不利於骨骼強度發展，進而導致骨質疏鬆；不過喝茶則有益於骨密度，因為茶中富含兒茶素，這類植化素被認為有助於促進骨形成、減緩骨質流失。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
這6種食物養出癌體質！名醫陳衛華成功抗4癌分享：20年壞習慣釀慢性發炎，癌後共處「這樣做」
過去民眾聞癌色變，但根據最新統計顯示，台灣癌症5年相對存活率已突破6成，意味著愈來愈多患者在走過手術、化療與放療後，迎來更長的「癌後人生」。然而，這段旅程並非治療結束就告一段落，而是另一場需要耐心、紀律與支持系統的長跑。台灣癌症基金會日前在「第19屆十大抗癌鬥士頒獎典禮」中強調，癌後長期共處已成台灣新常態，如何讓病友活得穩、走得久，是下一階段醫療與社會支持的關鍵。被譽為「奇蹟醫師」的宏信診所院長陳衛華，就是在這場長跑中最具代表性的身影。30年間，他歷經骨癌、腎臟癌、甲狀腺癌、血癌等4癌纏身，卻在一次次身心煎熬後站得更挺。他以醫師與病人雙重身分告訴病友：「正規醫療是抗癌的基礎，但要讓病友能長期穩定、活出品質，還需要將營養照護、生活型態與心理調適整合起來。」幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 1
你也是嗎？表面正常「其實很痛苦」 小心得了「非典型憂鬱症」
【記者黃泓哲／台北報導】不少人一提到憂鬱症，腦中浮現的多半是失眠、吃不下、體重下降，但精神科醫師楊聰財指出，臨床上其實還有一種常被忽略的「非典型憂鬱症」。這類患者表面看起來不像憂鬱症，甚至遇到好事時還能短暫開心，但私下卻長期感到低落、疲憊，常被誤會是懶惰、抗壓性差，導致延誤就醫。楊聰財提醒，「非典型」不代表少見，而是症狀表現和一般認知相反。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
《青青河邊草》何晴病逝 醫示警「視力模糊」別輕忽
大陸「第一古典美人」何晴於13日在北京病逝，享壽61歲。她先前被診斷罹患腦瘤，為此淡出演藝圈。醫師表示，腦瘤不論良性或惡性，都可能造成身心受創，出現視力模糊、步態不穩等症狀，惡性腦瘤平均存活期更僅約15個月。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
20歲女得甲亢！外科醫曝「5症狀」快就醫：恐釀心肌病變
一名20多歲女性在家屬陪同下就醫，母親表示，她發現女兒近期情緒很容易激動，並且還出現手抖、腹瀉等症狀，但女子本人卻否認身體不適，認為自己並未生病。對此，外科醫師陳榮堅在檢查後發現，該女性甲狀腺亢進指數明顯超標，若延後治療可能會導致心室擴大，演變成心肌病變。三立新聞網 setn.com ・ 32 分鐘前 ・ 發起對話
40歲男每天1杯綠拿鐵糖尿病改善了！控糖綠拿鐵配方大公開
40歲呂先生是名廚師，日前莫名感到疲累，就醫檢查為糖尿病前期，醫師建議喝綠拿鐵，短短40天內，糖化血色素回到正常。 只喝綠拿鐵 糖尿病改善了 家醫科醫師張軒睿指出，上述個案抽血檢查發現，空腹胰健康2.0 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
歷經18次化療挺過乳癌 朱芯儀注重飲食睡眠「日喝水2500cc」
生活中心／綜合報導藝人朱芯儀，2021年末遭診斷罹患乳癌，但她並沒有被病魔擊倒，切除乳房後積極化療，避免癌細胞繼續擴散，朱芯儀透露，罹癌對她的人生影響很大，現在每天至少會喝2500到2600CC的水，也會注重飲食跟睡眠，希望能陪兒女走更長遠的路。民視 ・ 1 天前 ・ 4