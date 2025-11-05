別忽視手勁變小！握力下降不只是因為老 恐是身心健康警訊
【健康醫療網／記者陳靖安報導】提拿物品、開瓶蓋到打掃家務，這些日常生活中平凡的動作都少不了握力的幫助，近年來「握力」已從單純的力量測量，演變為評估身體功能與健康狀態的重要觀察指標，尤其在高齡族群中更具意義。董氏基金會引述一篇2025年3月發表於《老化臨床與實驗研究》期刊的研究指出，憂鬱症、高血壓、糖尿病、阿茲海默症、骨關節炎等疾病以及日常活動困難都與握力衰弱有關；更值得注意的是，低握力與日常活動能力（如爬樓梯、穿衣及從椅子起身）間存在統計顯著的預測關係。
高齡整合照護以長者功能為核心 共六項全面評估老化狀況
世界衛生組織於2019年提出高齡整合照護指南（ICOPE），建議以長者功能為核心，從認知、行動、營養、視力、聽力與憂鬱共六項全面評估老化狀況，其中任何一項退化都可能連帶影響其他功能，例如握力減弱與身體活動下降，可能與營養不良或社交減少有關，進而導致認知力、視聽功能的退化。
人體機能老化呈斷崖式下滑 不要認為老了沒力是正常現象
國立屏東科技大學休閒運動健康系教授徐錦興亦指出，人體機能的老化並非緩慢線性進行，許多研究發現，生理功能會在40歲、60歲與75歲出現三次明顯下滑，而一旦退化往往難以完全恢復。許多人誤以為老了沒力是正常的現象，但應積極態度面對老化，避免「默默接受」的被動心態。徐錦興教授建議，其實可透過規律運動與肌力訓練扭轉衰退趨勢。
握力反映身心健康現象 早期憂鬱症狀持續兩週以上應就醫
董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說明，握力是反映人體健康現象的指標。當出現早期憂鬱現象時，常會對事物失去興趣、提不起勁、不想做任何事，進而減少日常運動，易導致肌肉量下降、骨骼負擔增加，容易產生行動不便，形成活動力下降的惡性循環。若發現握力變弱，可能是身體與心理同時發出的健康警訊。建議的積極做法可從情緒穩定著手，而運動是不二法門，可促進大腦分泌血清素、腦內啡等神經傳導物質，有效改善情緒，心情變好。
葉雅馨主任提醒，應留意早期憂鬱症狀，像是情緒持續低落、心肝頭或胸坎綁綁、食慾不振、行動與社交能力和以前相比明顯下降、經常感到疲倦或對生活感到無意義等，當症狀持續兩週以上，建議透過憂鬱情緒測量檢視目前的狀態，必要時尋求專業醫療求助。
