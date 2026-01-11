別怕吃藥，怕拖太久！醫：膽固醇早期控制反而藥吃更少

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

國泰醫院心血管中心主治醫師郭志東表示，只需要抽血檢查，主要檢測項目包含：總膽固醇、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白及三酸甘油酯。一般來說，總膽固醇應低於200 mg／dL，三酸甘油酯低於150 mg／dL，壞膽固醇越低越好，理想值在100 mg／dL以下。

膽固醇的理想值並非一體適用，而是應依個人的健康狀況而改變。一般來說，如果曾經接受心血管支架手術的患者，建議將壞膽固醇控制在70 mg／dL以下；若是同時合併糖尿病或高血壓等高風險族群，標準更應嚴格降至55 mg／dL以下，才能有效預防再次發生心血管事件。

此外，郭志東補充說明，如果初次抽血檢查，就發現壞膽固醇高達190 mg／dL，不論年齡或是否已有慢性病，都應儘早接受藥物治療，以避免動脈硬化及心血管疾病提早發生。

對於有家族性高血脂或心血管疾病病史者，也建議可進一步進行脂蛋白A（Lp(a)）檢測，以評估是否具有先天性風險，這項檢查一生只需進行一次，就能了解自己是否屬於天生容易血管阻塞的族群，及早掌握風險並採取預防措施。

郭志東建議，40歲以上的民眾，每年至少做一次血脂檢查，若有三高或家族病史，則要更積極追蹤，定期檢查不僅能及早發現問題，也能依據檢查結果調整生活方式。

改變生活勝過吃藥，把握黃金調整期

若檢查發現血脂偏高，醫師通常會建議先給自己「3到6個月的觀察期」，透過飲食、運動與生活習慣調整改善。郭志東強調，這段時間是「黃金修復期」，只要願意努力，血脂通常能自然下降，不一定非得靠藥物。

郭志東分享，曾有位50多歲的企業主管，原本壞膽固醇高達220 mg／dL，3個月的時間內，下定決心戒除手搖飲、每天快走40分鐘，結果膽固醇降到120 mg／dL。

別怕吃藥，怕的是錯過治療時機

如果飲食控制和運動都努力做了，血脂仍未達目標值，則要進一步評估是否需要藥物輔助。

郭志東指出，許多病人對長期服藥存有疑慮，害怕吃藥會傷肝、傷腎，但其實現代藥物相當安全，副作用極低，藥物應被視為早期介入的助力，而非負擔，「不要怕吃藥，怕的是拖太久才吃，早期介入反而可以用最少的劑量，控制好高血壓、糖尿病、膽固醇，有效預防併發症的產生」。

郭志東說，門診長期追蹤下來，他發現從年輕時就乖乖吃藥、定期回診的病人，到了八、九十歲依然能過著健康自在的生活，因為早期控制得好，即使年紀大了，也只需要服用1、2種藥物就能穩定控制三高，幾乎沒有出現併發症。

相反地，有些人因為害怕吃藥或抗拒治療，一拖再拖，等到出現症狀才就醫，往往血管早已阻塞、病情惡化，得同時服用5、6種，或是更多藥物，甚至得洗腎或中風臥床，生活品質大受影響，得不償失。

（記者郭岳潭，片來源：Dreamstime/典匠影像）

