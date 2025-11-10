別怕吃蛋！選擇安全來源可降失智風險47% 研究揭雞蛋護腦關鍵

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

昨日爆發芬普尼雞蛋事件，導致人心惶惶，不過，可千萬不要因此而不吃蛋。我們可以選擇有標示產地、有效追蹤碼的雞蛋；同時保持飲食多樣化，勿長期依賴某一食品來源，降低攝取風險；若擔心無意中攝取殘留，則應該增加日常水分攝取，才能加強腎臟代謝。

蛋是很營養的蛋白質食物，近來也有研究發現，適量吃「雞蛋」，約可降低47%的阿茲海默罹患風險！

這項研究是由美國國立衛生研究院資助、發表於《營養學期刊》（The Journal of Nutrition）的最新研究「記憶與老化計畫」，該計畫針對芝加哥地區年長者進行長期調查，並深入分析578位過世者的腦部結構，評估其飲食習慣與阿茲海默症之間的關聯。

研究將參與者依照雞蛋攝取頻率分成四組：每月吃蛋少於1次、每月吃1到3次、每周吃1次，以及每周吃2次以上。結果顯示，每周至少吃一次雞蛋者，阿茲海默症的風險皆有明顯降低47%。

而在腦解剖分析時也發現，經常吃蛋者大腦內與阿茲海默症有關的病變，如類澱粉沉積與tau蛋白堆積，明顯較少。

研究人員推測，食用雞蛋之所以與認知健康相關，關鍵在於雞蛋中富含「膽鹼（Choline）」，這是一種對大腦神經傳導、細胞結構維持極為重要的營養素。

研究指出，膽鹼攝取較多的受試者，認知能力維持率可高達40%。此外，雞蛋中的Omega-3脂肪酸也有助於抑制細胞發炎反應，進一步保護大腦健康。

不過，研究也謹慎提醒，雖然發現雞蛋與認知能力維持之間有正向關聯，但目前尚無法直接證明雞蛋可「預防阿茲海默症」。研究問卷僅進行一次，且著重於「全蛋攝取」情況，並未提到食用其他雞蛋料理型式攝取，因此無法得知用其他方式料理的蛋是否有益。

研究人員建議將雞蛋納入日常飲食，不僅有助於提升語言測驗中的認知表現，並可能降低與阿茲海默症相關的病變風險，可以說是最簡單又便宜實惠的大腦保健方式。

不過，若出現疑似食用雞蛋後的出現異常症狀，如持續不明腹痛、嘔吐、頭暈等，應及早就醫，並告知醫師可能的背景狀況。

（本文摘自<常春月刊>）

