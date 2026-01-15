別怕在北車迷路！台鐵推全台統一指標系統 明年3車站試辦

「台北車站商場ROT案」正式公告招商，自115年1月15日起公告招商，於同年3月20日下午5時截止收件。台鐵公司總經理馮輝昇指出，全台242座車站將統一指標系統，今年底公布規範規格，預計在明年將選定台北車站、板橋車站、萬華車站先示範。

台北火車站大廳。（示意圖／中天新聞）

台鐵公司表示，本案場域於94年依促進民間參與公共建設法規定，由當時最優申請人微風場站開發股份有限公司得標，自95年起辦理整建後營運，歷經續約，契約將於本（​115）年7月24日屆期，營運期間除針對場域空間改造，亦引進各式各樣的餐飲美食、伴手禮等服務，改變了台北車站整體氛圍，帶給了民眾不同與以往的車站印象外，亦提升台鐵公司車站旅運服務品質及附屬事業租金收入。

廣告 廣告

台鐵公司辦理「台北車站大樓G+2、G+1、U-1層增建、改建、 修建及營運移轉案」自115年1月15日起公告招商，於同年3月20日下午5時截止收件。（圖／台鐵提供）

台鐵公司指出，招商計畫以「意象再造、魅力美食、魅力購物、國際友善、國際觀光、公益空間、安全環境及AI智慧」為8大發展主軸，以車站長期發展為願景，除意象煥然一新，更期待定位結合中英日韓等多語指標、國際化服務體驗，在地美食、品牌文化的展現，以及台灣觀光行銷、親子休憩、藝文共享公益空間、永續發展（SDGs）等，形塑友善、開放且具國際視野的公共環境，使旅客、民眾與國際訪客皆能透過本案場座落的台北車站，更深入的認識台灣，連結世界。

台鐵公司秉持「誠信經營、永續發展、資訊透明、鼓勵揭弊」經營理念與核心價值，期待藉由本次招商，與投資人建立具彈性與前瞻性之合作關係，在符合法令規範與公共利益前提下，共同發掘台北車站邁向多元發展的可能性，逐步累積長期價值，打造一個兼顧交通服務、公共使命與城市形象的國際級樞紐空間，重新定義車站印象，帶給民眾嶄新的感受。

此外，台鐵公司總經理馮輝昇指出，全台242座車站將統一指標系統，今年底會有規範規格出爐，預計在明年將選定台北車站、板橋車站、萬華車站先行示範。盼能解決台北車站長期被詬病的「地下迷宮」標示問題。

延伸閱讀

公司尾牙驚見「小朋友董事」 員工嘆：羊水是人生分水嶺

淡江大橋5月通車！公路局邀全民「躺上橋」暖場開跑

醫點名「5種魚」富含Omega-3 錯誤烹調...營養全失還傷身