別怕失智，其實可以預防：台灣失智症統計現況＋10種生活型態調整建議

65歲以上，每13人就有1人罹患失智症根據台灣失智症協會進行失智症流行病學最新調查統計，台灣65歲以上老年人共408萬5793人，其中輕微認知障礙有73萬5023人，占7.99％，而失智症有307萬931人，占7.54％，其中包括：極輕度失智症12萬5890人，占3.08％，輕度以上失智症有18萬2041人，占4.46％。也就是說，65歲以上的老年人，約每13人就有1位失智者，而80歲以上的老年人，則約每5人有1位失智者。

中醫師莊可鈞提供預防失智症10種方式，建議從調整健康的生活型態做起，才

能遠離失智症的危害：

❶充足睡眠

每天睡滿8小時，中午如果有時間也小睡30分鐘，可幫助減少3成失智罹患率。

❷每天運用大腦

適當的活用大腦，有助於延緩失智症的發生，建議可以買一些益智類拼圖來玩，或是需要動腦才能完成的積木遊戲，避免一直看電視、滑手機，讓腦袋處於休息、放空的狀態。

❸遠離3C產品

研究證實，經常滑手機、電子產品的人，會導致記憶力衰退，放下手中的手機，遠離科技產品，有助腦力恢復。

❹參與社交活動

無社交參與也是造成失智症的原因之一，平時多與親朋好友、左鄰右社交流，多多走出家門參加團體活動，維持一定程度的社交活動，也有助於降低失智症的發生。

❺規律運動

維持規律與適量的運動量，不只強身健體、增強心肺功能，也可以降低失智症的風險，建議每星期有3～5次的運動時間，每次30～50分鐘的輕度或中度運動，例如：慢跑、健走、游泳、騎腳踏車、跳舞、做瑜伽等。

❻飲食節制

高血壓、高血糖、高血脂等三高疾病，都會導致血管代謝廢物堆積無法排除，進而造成血管的血流量變差，腦神經缺少血液輸送養分及氧氣，將會導致腦細胞死亡，增加失智症的發生機率。

❼戒菸

研究證實，抽菸的人比不抽菸的人罹患失智症的機率更高，應盡早戒掉抽菸的習慣，也要遠離二手菸、三手菸。

❽種植花草、照顧動物

種植花草、照顧動物不只能修身養性，透過每天定時澆水、餵食的例行工作，會將心思寄託於上，同時強化大腦記憶力及認知能力，對時間感也會更強烈。

❾動筆寫字、畫畫

輕到中度的活動量可以降低失智風險，手寫字或畫圖可以活化運動細胞，除了手部運動外，也會思考書寫的內容、構想圖片，進而能夠預防失智症。

10抱持樂觀的心情

焦慮、憂鬱等負面情緒，容易讓罹患失智症的風險增加，建議多從事會讓自己心情愉悅的活動，或是多親近喜歡的人事物，讓自己的心情隨時保持開朗樂觀，也能夠預防失智症的發生。

