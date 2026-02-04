（圖／本報系資料照）

台北市議會財建委員會日前出國考察，民進黨林世宗、王孝維兩位議員帶著10多位局處首長去希臘。結果，主計處長蘇文樹心肌梗塞需在當地住院6週，也因其中一位議員習慣「灌酒」，事件因此曝光。有市議員詢問蔣市府，委員會需要3位議員才能成團，何以財建委員會僅兩位民進黨議員就能出訪？沒想到市府回覆：「怕得罪議員」。

如果不健忘，賴清德總統剛說過「不是表決多數贏就可以了」、「在野獨裁」、「大罷免藍白沒有得到教訓」，卓榮泰院長也剛對立法院通過的法案表態「窒礙難行」、「釋憲」、「不副署、不執行」、「倒閣是民主勳章」，把全民的民主素養整個徹底翻轉。

台灣自詡為民主國家，國民黨執政，天天挨民進黨立委拳打腳踢、挨民進黨議員飆罵；等到民進黨執政了，即使國民黨是在野多數，還是天天挨民進黨官員罵，明明拿到破紀錄的政府總預算，還要裝窮酸買不起衛生紙；明明發動大罷免修理在野黨立委慘遭民意「31+1：0」打臉，自己沒學到教訓，反而洋洋得意繼續修理在野黨。

台北市民進黨在野，兩個民進黨議員，就能壞了府會規矩，押著十多位局處長強行出訪，搞到官員心肌梗塞躺進醫院。反觀，中央民進黨在朝，可有一點點蔣市府「怕得罪議員」的委屈樣？不知賴清德和卓榮泰看到蔣市府「怕得罪」林世宗、王孝維事件，心裡作何感想。

民主制度下，人民賦與行政權與立法權相互制衡，無論在朝在野，別怕得罪。但民進黨上從總統、下到基層黨員，霸道、傲慢、野蠻憑藉一張黨證就橫行政壇，世風日下「怕得罪議員」，現實上更怕得罪總統、院長、部長、檢調、NCC、大法官……。原來民進黨掌權後嘴裡說的「謙卑謙卑再謙卑」，其實是「千杯千杯再千杯」，真是誤會一場。（作者為資深媒體人）