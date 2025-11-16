《別怕荷爾蒙，妳抗衰防病的關鍵》全面解析更年期症狀

人生不能重來，但健康可以提前守住。對於正處更年期、或即將迎來更年期的女性而言，是時候拋開迷思，認真問自己：妳想怎麼走下去？那張寫著未來健康的劇本，要不要自己重新拿筆主導？(圖片來源/時報出版提供)

她以為只是變胖，其實身體早已在悄悄老化：更年期女性忽略的「血糖警報」正加速疾病找上門

腰圍一圈圈變粗，不只是年紀到了的象徵，更可能是糖尿病、失智症、心臟病正在敲門。妳以為只是「變胖」，但身體早已在發炎、血糖失控、細胞老化的路上快轉前進。當許多女性還在為外型改變苦惱時，真正可怕的，其實是內在代謝的全面崩盤。從膽固醇、血糖，到胰島素阻抗與腦部退化，這些問題多半在更年期後悄悄浮現，卻往往被誤認為是單純的「老化」。

鴻馨診所院長吳佳鴻醫師最新出版的《別怕荷爾蒙，妳抗衰防病的關鍵》指出，女性在進入更年期與停經後，因為失去荷爾蒙的保護，不僅體脂肪往腹部集中，膽固醇與血糖數值也容易失控。這種改變不只影響外觀，更直接與糖尿病、心血管疾病，甚至失智症有高度關聯。

根據衛福部2022年女性十大死因統計，糖尿病高居第4，僅次於癌症、心臟病與新冠肺炎。但若進一步細看前十名死因，從腦中風、高血壓、腎病變到失智症，幾乎都與血糖異常脫不了關係。血糖偏高會引發體內慢性發炎、血管受損、氧化壓力，久而久之導致大小血管病變、心肌梗塞、中風、視網膜病變與腎衰竭等疾病。

其中最令人震驚的，是阿茲海默症已被學界稱為「第三型糖尿病」，意即血糖長期偏高與大腦退化之間有極強關聯。這不再只是糖尿病病人的問題，而是所有更年期女性都必須正視的健康警訊。

《Nature Reviews Endocrinology（自然回顧：內分泌學）》指出，女性進入更年期後，體內會發生一連串不利血糖穩定的變化：肌肉量減少、能量代謝下降、胰島素分泌功能變差、胰臟β細胞凋亡增加、肝臟清除胰島素變快、慢性發炎升高、腹部脂肪增加……最終導致胰島素阻抗升高、血糖失控。

這些變化不僅增加糖尿病風險，還可能加速卵巢衰退、提前停經，形成「更年期惡性循環」：停經讓血糖升高、血糖升高又促使更快衰老，最終導致心血管疾病與免疫失調風險上升。

那麼，該如何打破這個循環？吳佳鴻指出，荷爾蒙補充療法可能是關鍵。

根據「女性健康促進計畫」（WHI）研究，有補充荷爾蒙的女性，其糖尿病風險明顯降低。在雌激素與黃體素併用組中，前3年內糖尿病風險下降21%；整體5.6年追蹤結果也顯示下降19%。若僅補充雌激素，7.2年內糖尿病風險下降幅度也達14%。

另一項針對已罹患心臟病但尚未有糖尿病的女性所進行的「HERS」研究也指出，補充荷爾蒙能有效阻止空腹血糖上升，且糖尿病風險比安慰劑組降低達35%。這項成果發表於《內科醫學年鑑》。

更關鍵的是，即使尚未罹病，適當補充荷爾蒙也能降低風險。根據一份整合18項臨床試驗的統合分析，荷爾蒙補充療法不論單補雌激素或合併黃體素，都能讓糖尿病風險下降13～17%。若女性已經罹患糖尿病，也可藉此改善胰島素阻抗與空腹血糖。

北美停經學會（NAMS）在2022年更新的官方聲明中，更進一步肯定荷爾蒙療法的效益，列出三項具體結論：

01.荷爾蒙補充能改善代謝症候群指標，糖尿病發生率下降可達30%。

02.已罹患糖尿病且有更年期症狀者，使用荷爾蒙療法不僅能緩解症狀，還能控制血糖、改善生活品質。

03.荷爾蒙療法的血糖益處僅在持續使用期間有效，停用後效果將消失。

吳佳鴻強調，別再把「更年期變胖」當作自然現象。背後可能是一場無聲的代謝災難正在進行。從現在開始，妳可以選擇忽略，讓身體默默老去；也可以選擇正視，為自己找回健康主控權。

為什麼妳害怕乳癌，卻忽略真正奪走最多女性生命的疾病？吳佳鴻揭露驚人真相

當女性聽到「乳癌」，往往瞬間緊張焦慮；但若提到高血壓、高血糖、高血脂、體脂過高、腰圍粗，卻常輕描淡寫、一笑置之。然而，這些代謝異常正是女性健康的真正威脅，甚至比乳癌更致命！鴻馨診所院長吳佳鴻醫師最新出版的《別怕荷爾蒙，妳抗衰防病的關鍵》指出，心血管疾病才是女性的「隱形殺手」。

以美國為例，女性因心臟病死亡的人數，是乳癌的6倍！臺灣的數據同樣驚人：2022年每10萬名女性中，有86.1人死於心臟疾病、44.8人死於腦血管疾病、37.3人死於高血壓性疾病。這三項加總，共有168.2人死亡，是女性三大癌症（乳癌、卵巢癌、子宮癌）總和的4.7倍！

更令人警覺的是，這樣的「沉默風險」正悄悄潛伏在更年期女性身上。隨著雌激素驟降，不只脂肪會集中囤積在腰部，血壓、血糖、膽固醇也可能同步失控。此時心血管健康一旦亮紅燈，無論是心肌梗塞或中風，都可能瞬間改變一個人的人生，不僅危及生命，後遺症如肢體無力、臥床、生活無法自理，更會波及整個家庭。

許多女性並不知道，「雌激素的保護傘」一旦消失，心血管將面臨多重打擊：血管內皮功能變差、發炎指數上升、自律神經失調、胰島素阻抗增加、血脂異常、脂肪集中、血壓飆高……這一連串變化的總和，就是一顆隨時可能引爆的健康炸彈。

值得注意的是，歐洲心臟醫學會期刊曾於2021年發表共識報告，明確指出荷爾蒙補充療法是更年期女性改善健康與降低心血管風險的重要手段。其中一項關鍵建議是：越早開始使用，益處越明顯，特別是停經10年內、60歲前的女性。

然而，2002年「女性健康促進計畫」（WHI）初步報告公布後，全球媒體大肆渲染荷爾蒙療法的風險，導致許多女性從此對荷爾蒙敬而遠之。即便後續十年的研究追蹤早已證實，對於剛停經、子宮已切除的女性，補充雌激素不僅不會增加風險，還大幅降低整體死亡率與乳癌死亡率，但大眾對於「荷爾蒙等於有害」的誤解，依然根深蒂固。

這種恐懼，還真不是小事。耶魯大學研究團隊分析指出，若根據WHI研究中受益族群的數據推估，光是2002至2011年間，美國就可能因為女性不敢補充荷爾蒙，而額外損失了1.8萬至9萬條生命，主要死因正是心血管疾病。

芬蘭一項30多萬人的資料庫研究也發現，停止使用荷爾蒙的女性，在一年內因心臟病與中風而死亡的風險顯著上升，相較於持續補充的族群，差距驚人。這些原可預防的死亡，正是資訊失衡下的代價。

吳佳鴻提醒：荷爾蒙並非萬靈丹，但對於符合條件的女性，卻可能是扭轉健康命運的重要關鍵。尤其在這個資訊爆炸、焦慮蔓延的時代，女性更需要擁有足夠的知識，與專業醫師理性討論，而非因謠言恐懼而放棄本應屬於自己的健康選擇。

人生不能重來，但健康可以提前守住。對於正處更年期、或即將迎來更年期的女性而言，是時候拋開迷思，認真問自己：妳想怎麼走下去？那張寫著未來健康的劇本，要不要自己重新拿筆主導？

內容來源：《別怕荷爾蒙，妳抗衰防病的關鍵：全面解析更 年期症狀、心血管健康、失智症、骨質疏鬆、 心理健康、乳癌迷思》時報出版授權轉載。

