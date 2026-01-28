別怕被棄單！北市「好孕2U」擴大合作 安全座椅車輛數全國第一

台北市長蔣萬安(右)28日出席「好孕乘車政策與Uber合作發布記者會」，Uber 亞太區公共政策資深總監 Mike Orgill（左）一同簽署合作備忘錄並舉行啟動儀式，將透過導入多元車隊選擇，大幅提升派車效率，Uber提供0-7 歲幼童汽座的「寶寶優步」服務，見證臺北市攜手國際，共創「好孕2U、好工乘雙」的育兒友善交通環境。（陳俊吉攝）

為了減輕孕婦懷孕期間的交通負擔，台北市自民國112年7月推出好孕專車，提供孕婦從懷孕期間到產後6個月的交通補助，但當上媽咪的市議員黃瀞瑩、鍾沛君過去皆指，專車難叫、加裝兒童安全座椅者也少等問題。市長蔣萬安28日宣布，乘車平台Uber加入「好孕2U專車」服務行列，專車從原本的1萬5000多輛提升到3萬4000多輛，且安全座椅車輛數更為全國第一，服務預計自3月3日正式上線。

好孕專車自112年7月推出，提供設籍北市的孕婦，或配偶為設籍北市的非本國籍孕婦都可申請補助，可搭乘的使用效期為懷孕期間到產後6個月，每次補助8000元乘車金，至去年底，專車已服務超過3萬名孕婦，趟次到下個月也即將突破100萬人次。

但黃瀞瑩指出，常接到民眾陳情遇到暴躁、油門催很大力的司機，打市民熱線1999申訴也沒改善，就連她懷孕時搭乘也像抽樂透一樣，會遇到急煞狀況，但也有遇到請她慢慢來的暖心司機，她建議，市府應建立專門的專車申訴管道、加碼優良司機獎勵，並提高安全座椅比例。

二寶媽鍾沛君則反映，常被好孕專車棄單，曾以乘車金、現金在同個時間地點叫車，前者叫不到，後者馬上就有，且有些司機抽菸、衛生習慣不好，希望車隊有車輛、駕駛評鑑機制，另外出門帶寶寶沒有安全座椅就沒辦法上車，市府也應與車隊協力大規模採購安全座椅，才能提升專車服務精緻度。

蔣萬安則於去年表示，正在跟Uber洽談，今則正式宣布Uber加入好孕專車服務行列，目前已進入系統最後測試階段，此次合作進一步提升專車的便利性與服務量能，帶給北市孕媽咪「雙重好事」，第一是「車輛服務量能倍增」，專車從原本的1萬5000多輛提升到3萬4000多輛；第二是「安全座椅車輛數全國第一」，預計自3月3日正式上線。

另外，蔣萬安也提醒孕媽咪，服務上線後，Uber將提供給前200名搭乘的孕婦每人總價值1000元的乘車優惠序號，市府持續努力與國際接軌，展現將台北打造成全球幸福城市的決心。

