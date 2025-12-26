隨著高齡化社會來臨，失智症成為許多人關注的健康議題。飲食習慣在預防大腦退化中扮演著關鍵角色，近期一項來自日本的大規模研究發現，養成攝取「起司」的習慣，就算每週只吃一次，也能夠降低24%罹患失智症的風險。（編輯推薦： 起司預防糖尿病等5大疾病！選這類愈成熟降血壓效果愈好，日名醫讚起司「高齡者的救世主」 ）攝取起司助降低失智風險24%！研究：每週吃一次就有幫助

根據日本明治（Meiji）與國立癌症研究中心的共同研究針對40,707萬名中年至高齡的日本民眾進行了長達約20年的追蹤調查，結果發現，與幾乎不吃起司的人相比，每週攝取起司1次以上的族群，其罹患失智症的風險降低了24%。

而東京大學農學生命科學研究科獸醫病理學研究室也曾指出，起司中的乳清含有能夠改善認知功能的胜肽（peptide），有助增加多巴胺等神經傳導物質，達到預防失智的效果，即便只有短時間、少量攝取，也能預防失智或認知功能衰退等問題。

哪種起司預防失智效果最好？

日本失智症專業醫師榎本睦郎曾指出「卡門貝爾起司」是預防失智最強食物，其所含的油酸酰胺、脫氫麥角固醇與奧利亞胺，有助於抑制造成失智症的β-類澱粉蛋白生成、維持神經傳導物質運作，並具有抗發炎、神經保護的潛力，進而達到預防認知功能衰退的效果。

值得注意的是，雖然起司對大腦神經有益處，但仍需要更多研究佐證，並不能作為治療失智的方式，再加上其脂肪與鈉含量較高，過量攝取可能增加肥胖與心血管負擔。如果有疑似失智的症狀，還是要安排就醫檢查、聽從醫囑治療，平時攝取起司則建議參考國民飲食指南，將起司視為乳品攝取的一部分，每日適量補充即可。（編輯推薦： 血管年輕22歲！醫：護血管好食首選雞蛋、起司 ）

乳糖不耐症不能吃起司怎麼辦？還有這些食材能預防失智

然而起司對大腦好處多多，但要是患有乳糖不耐症，一丁點起司都可能讓他們反覆脹氣或腹瀉不停，這時候就可以透過「麥得飲食」（MIND Diet）來達到護腦效果，而瑞典發表於《神經病學》上的研究也提醒，除了單一攝取起司外，也可以靠均衡飲食與良好的生活習慣，達到預防失智症的長久之計：

綠色葉菜類： 富含葉酸、維生素E等營養素。

堅果類： 提供良好的油脂與維生素E。

莓果類： 如藍莓、草莓，富含花青素，有助延緩腦部老化。

豆類與全穀類： 提供維生素B群與膳食纖維。

魚類與家禽肉：優質蛋白與Omega-3脂肪酸。



原文引自：別怕起司不健康！每週吃1次降24％失智風險，醫推這款效果最好