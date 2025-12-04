別怕 我帶你回家 9歲男童逛百貨迷途 捷警暖心護送助與父親相聚

圖說：臺北市捷運警察第三分隊警員王自強、李恪明。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】日前，捷運忠孝復興站有一名9歲男童與家人於百貨商圈走散，因不熟悉返家路線，遂自行前往捷運站詢問處求助。站務人員接獲通報後，隨即通知捷運警察到場協助，透過耐心詢問及引導下，順利助男童與父親重逢。

捷運警察第三分隊警員李恪明、王自強執行守望勤務時，接獲捷運忠孝復興站通報，有男童走失需警方協助。經了解，男童與父親於忠孝復興站附近百貨商圈逛街，不慎於百貨公司內走散，因身上未攜帶手機，無法與父親聯繫，遂自行前往忠孝復興站詢問處求助。捷警接獲通報到場後，見男童神情緊張、語氣顫抖，於是先安撫其情緒，再輕聲詢問其姓名與住址。惟男童僅能說出姓名，無法清楚表達住家地址，捷警隨即查詢男童的票卡紀錄，發現其稍早自大湖公園站進站，進一步詢問後，男童表示住家確實在該站附近，於是捷警決定陪同男童搭乘捷運返回大湖公園站找尋回家的路，並輕撫男童的肩膀，一路與男童聊天減緩其不安情緒。抵達後，捷警接獲通知表示有名父親正在尋找走失的兒子，特徵與男童相似，經確認後為同一人。父親趕抵大湖公園站後，見兒子在警方的護送下平安抵達，終於放下心中大石，並對捷警積極協助表達感謝。

捷運警察隊呼籲，民眾與孩童一同出門時，務必隨時留意孩童動向，如不慎與孩童走散，可就近向捷運公司站務人員求助，或撥打110報案電話，捷警接獲通報後將立即趕赴現場協尋，以維護孩童安全。