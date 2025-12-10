別急擔心校園霸凌 低年級正是孩子學交友的起點

近期新聞讓許多家長擔心孩子在校園中是否會遭遇霸凌？但事實上，低年級孩子的社交互動多半是「探索與學習」的過程，惡意傷害極少。孩子在一、二年級時，正處於建立友誼的起點，他們的互動看似衝突頻繁，卻又很快和好，常讓家長摸不著頭緒，但這階段卻是重要的成長機會。以下文章提供低年級孩童常見的社交行為，提供家長了解並能給予孩子正向的陪伴和參考。





「我一定要跟你一組！」「媽媽，我要去他家玩！」「我明天要帶貼紙送給他！」家中一、二年級的小朋友，最熱衷這類送禮物、套交情的事，但別小看孩子做這些事的心情，這可是人際關係的重要起點呢！

好東西要和好朋友分享？！

如果您家中有低年級的孩子，一定常常聽他說要帶哪些東西借給同學，或是某某某又請大家吃糖，對同學真好；而另一方面，他也很容易因為沒有「分到一杯羹」，而感到相當懊惱氣餒，甚至因此生悶氣或是和同學大打出手。

其實，低年級的孩子，對於分享或共有的概念還不是很清楚，還不能完全體會與人分享的內心感動。他之所以樂於「分享」，事實上，是因為他喜歡自己被人重視、被人喜歡的感覺，又怎麼做可以在同儕間被人重視且喜歡呢？當然，「物品交換」就是最直接的方式了！

孩子又是如何決定，該與誰分享？！

「朋友」對孩子而言，並非有著成人般「益者三友、損者三友」的嚴苛標準。簡單地說，朋友，就是「跟我一起玩」、「會幫我忙」的另一位小朋友，而這就是低年級孩子單純、可愛之處， 玩具今天給你、明天借他，都是常有的事；只要大家沒有意見，協調一下就解決了！

因此，只要你仔細觀察低年級的孩子，就不難發現，今天他可能很嘔，生某孩子的氣，明天他們卻又可以和好如初，好像什麼事都沒有發生過一樣。可見孩子的心是沒有界線的，他們真正實踐了「四海皆兄弟」的精神唷！

友誼爭奪戰開打時～

可是當每個人都想要同樣的東西，孩子的友誼發生衝突時，他又該怎麼辦？該先與誰分享？到底誰是自己的朋友呢？！

對於這個階段的孩子來說，立即溝通、共同解決你我他之間的衝突，是社交發展上需要學習的重要議題。因此，給爸媽的建議是：先不要主動介入孩子們之間的友誼爭奪戰，通常，孩子能夠慢慢形成自己一套的處理邏輯！

而同儕之間的爭執，其實是孩子面對、解決人際問題的一個好機會。孩子們必須經過一而再的練習，才會在心中出現一把「公平」的尺，可以用來衡量、決裁同儕間友誼衝突的事件。

若是孩子真的需要大人的協助時，提醒您，先聽聽孩子怎麼說，也要求孩子也聽聽別人怎麼說，讓每個人都有說明自己想法的機會。其實，孩子的智慧是超乎父母的預期，二年級的孩子可以藉由「談判」的過程，從扭打成團，到打勾勾協定，最後和好，成為朋友！

孩子經常要求送玩具給別人時～

如果孩子要求送禮物或玩具給其他孩子，偶一為之，並不會造成爸媽太大的困擾，但這並不表示，孩子應該持續用「送禮」的方式換取友誼、甚至定義友誼。因此，爸媽應該留意，孩子的大方是因為他了解分享的喜悅，還是因為生活中遭遇某些人際的問題。

更重要、更積極的方式，就是培養孩子的自信心以及基本的社交能力。爸媽可以在生活點滴中，透過不同的活動或是聚會，讓孩子接觸更多樣的人和事，讓他體會和同學別人交朋友，並不一定要送禮物，而是可以靠自己的熱情與體貼。

分享的快樂勝過獨自擁有！

「想要請朋友吃東西、想要和朋友一起玩，是因為大家在一起的感覺很好，可以說說笑話、可以異想天開、可以學習很多原來不知道的事！」要讓孩子瞭解這就是喜歡一個人、想交朋友的心情，就算沒有玩具交換，卻有太多的趣事，可以在朋友之間交流、共享，不是嗎？！

