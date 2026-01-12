別急著丟！隱形眼鏡空殼回收「可換環保金」 一票人驚呆：快去撈垃圾桶

隱形眼鏡的空殼有高回收價值。翻攝Threads/eistudio.official



隱形眼鏡是不少民眾每天都要配戴的重要工具，因此必須定期購入新品，有日拋、周拋等方式，不過近期有一名正妹網友分享，她去年底發現，原來隱形眼鏡包裝殼其實可以回收，而且回收價值頗高，累積一定數量在多個通路都可以換取購物金。貼文引發討論，不少網友都說，「已經丟了10多年」、「趕緊去垃圾桶撈」。

這名網友在社群平台Threads發文表示，她將日常使用的隱形眼鏡包裝殼收集起來，「去年12月底看到隱眼盒可以回收，上網查了才知道PP殼是高回收價值的塑膠材質，存一段時間還能換到500元的環保金。」網友驚覺，自己過去丟掉不少可以換錢的「資源」。

事實上，隱形眼鏡的單顆包裝殼主要由兩種材質組成，透明泡殼多為聚丙烯（PP）或聚對苯二甲酸乙二酯（PET）塑膠，上方封膜則為鋁箔。透明泡殼部分由於結構單純、耐高溫，回收價值相當高，主要目前通路也以此部分為主。

除了讓清潔隊回收之外，隱形眼鏡包裝殼目前提供回收的管道如下：

一、寶島眼鏡

提供ESG隱眼回收循環箱，不限品牌與購買通路皆可回收。會員透過App掃描門市QR Code，每日可累積1積分（無論回收數量），積分可兌換會員點數。

二、ChaCha美瞳專賣店

與環保團隊ei studio合作，將回收的隱形眼鏡空殼製作成回收小物。單次需至少累計50個，寄至指定回收地點確認後，會員可獲得30點紅利（1點折抵1元）。

三、尖端視光

集滿30個隱形眼鏡殼後，可至全台門市回收，換取「尖端視光綠色回收計劃優惠券」，包括隱形眼鏡折抵60元、鏡片折抵1500元或保健食品折抵300元等優惠。

四、ei studio循環工作室

鼓勵民眾將用完且清洗乾淨的塑膠隱形眼鏡殼寄送給他們，素材將回收再製成生活用品，如登山扣等。

