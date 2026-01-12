別急著丟！隱眼盒回收價值超高 5大管道「可換環保金」

台灣近視人口比例高，許多民眾習慣配戴隱形眼鏡，配戴後往往隨手把小小的包裝殼丟進垃圾桶。近日有網友分享，自己在去年底意外得知，隱形眼鏡的塑膠外盒其實具有高回收價值，不僅能回收再利用，甚至還能兌換環保金，消息曝光後引起大量討論。

市面上常見的隱形眼鏡包裝殼多半使用聚丙烯（PP）材質製成。（示意圖／pixabay）

一名網友日前在Threads上發文表示，去年12月底看到隱形眼鏡外殼其實可以回收，查了之後發現PP杯是有高回收價值的塑膠材質，存起來還可以換取500元環保金，也有網友因此展開搜集一整年的隱眼盒計畫，不僅能換取購物金，更為環保盡一份心力。

貼文曝光後，立刻引發大批網友驚呼，「長知識了」、「戴了10年的日拋都不知道，好浪費啊！浪費7300多」、「這篇是我2025最後一天刷到最有價值的一篇了！」、「我丟了99袋」、「現在才知道我丟了好多錢」、「可惡！戴了10年的隱眼收集起來應該很可觀！」、「馬上去把剛丟的撿起來」。

隱眼剩下的塑膠空殼千萬不要直接丟掉！（圖／翻攝自Threads／@ei studio）

至於回收管道，也有不少網友熱心補充資訊，「寶島眼鏡可回收隱形眼鏡PP盒並累積點數折抵消費」、「ei studio無論是隱形眼鏡盒還是水盒，只要標示為5號PP材質，清洗乾淨後皆可回收」、「尖端視光推出隱形眼鏡綠行動，只要集滿30個包裝殼至門市回收，即可兌換優惠券」、「ChaCha美瞳專賣店可回收，單次回收至少需50個，即可獲得30點紅利點」、「OPT圓瑞也提供回收換購物金服務」。

據了解，市面上常見的隱形眼鏡包裝殼多半使用聚丙烯（PP）材質製成，這種材質結構單純、耐高溫，且具備無毒、無味、耐用的特性，因此有著高度回收價值，加熱重塑也相當簡單，經加工處理後可再製成生活用品，甚至只需要少量隱眼殼，就能製成登山扣等實用物件。

