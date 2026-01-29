「別怪說話不好聽！」...周玉蔻憂台美協議功勞「被藍白截胡」：府院黨不會論述、擴散，難有其他預測

即便台美關稅談出稅率15%不疊加、全球唯一的232條款最惠國待遇，以及遠低於日韓的企業自主投資2500億美元，受到產業界相當肯定，外界仍非常擔憂自結果公布以來不斷批評的在野將在立法院杯葛協議。對此，資深媒體人周玉蔻斷言，協議被擋機率不高，但替民進黨政府擔憂功勞可能都因藍白「大發慈悲」被劫走，選民照樣投給在野，畢竟執政黨論述擴散無力，「實在不能有什麼其他預測。」

周玉蔻指出，對等關稅台美談判協議在立院不過的可能性不高，但替賴清德總統擔心的是，到時候藍白良知大發、大德迸放，在各界期待、萬方乞求下，大手一揮，過關；然後千恩萬謝、感動戴德，所有的贊譽功勞都由國眾兩黨毫不客氣的擁抱拿下。

周玉蔻說，擔憂選民就抱著這樣的腦袋走到了11/28的地方選舉投票所，把選票投給了藍白候選人。



周玉蔻也直言，民進黨人或許不喜歡她的推斷，但是面對不會論述、擴散，拿不出系統性與社會人民溝通訴說自己談判成果的府院黨，自己實在不能有什麼其他預測。

(圖片來源：鄭麗君臉書、周玉蔻臉書)

