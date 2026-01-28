別想久占！新北整頓570格路邊車位 2月起實施收費管理

新北市交通局整頓道路空間，並優化捷運站周邊轉乘秩序，自2月1日起，新莊區副都心及興化國小周邊、八里區中華路及新店區福園街等路段路邊汽、機車停車格實施收費管理。（新北市交通局提供）

新北市八里區中華路及新店區福民公園周邊的福園街10巷等路段，有車輛久停占用，造成髒亂、破壞市容。交通局整頓道路空間，並優化捷運站周邊轉乘秩序，自2月1日起，新莊區副都心及興化國小周邊、八里區中華路及新店區福園街等路段、總計570格路邊汽、機車停車格實施收費管理，讓停車資源公平共享，提升停車周轉率。

交通局停車營運科科長王昶閔表示，交通局在兼顧行車安全及秩序下，規畫路邊停車格，並將自2月起收費管理，以整頓道路空間和市容環境。新莊副都心隨發展成熟與捷運環狀線、機場線開通，通勤與轉乘機車停車需求暴增，交通局在新莊區中央路及中信街2條路段，共規畫的446格路邊機車停車格位，也將同步於2月起實施收費管理。

廣告 廣告

交通局說明，五股區五工一路、新莊區五工一路、五工二路、五工二路50巷、五工三路50巷及新店區福園街10巷路邊汽車格收費時段為周一至周五上午7時至晚間8時，每半小時10元。

八里區中華路2段路邊汽車格收費時段為周一至周五上午7時至下午6時，每半小時10元。鶯歌區尖山路卓厝巷路邊汽車格收費時段為周一至周五上午7時至晚間8時，按日計次收費，一次60元。新莊區中央路及中信街路邊機車格收費時段為周一至周五上午9時至下午5時，按日計次收費，一次20元。

交通局提醒，民眾停車若未收到繳費單，可透過行動支付App全國繳費網，或至「新北市路邊停車費查詢網查詢、繳費，快速又方便，避免逾期受罰。

更多中時新聞網報導

澳網》超越Big3！小蠻牛百戰豪取87勝

每年1500人鼻咽癌 綠茶、咖啡降風險

龍千玉遊馬六甲 大啖美食喊幸福