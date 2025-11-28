別想拍真人版！《Kpop 獵魔女團》創作者霸氣拒絕改編，理由獲網讚爆

自今年 6 月在 Netflix 獨家上線以來，動畫電影《Kpop 獵魔女團》（K-Pop Demon Hunters）便以驚人的氣勢席捲全球。即便上映已過半年，劇中那些洗腦神曲依然穩坐各大音樂排行榜前段班，粉絲們的二創舞蹈影片更是在社群平台上瘋傳。隨著熱度居高不下，外界開始出現各種關於「真人版改編」的呼聲與猜測。然而，面對這股期待，原作核心團隊其實有給出了一個斬釘截鐵的答案：「不可能」。

獵魔女團可以說是今年最成功電影之一（圖源：Netflix）

《Kpop 獵魔女團》創作者 Maggie Kang 之前接受英國媒體《BBC》專訪時，明確表達了她對真人化改編的強烈反對。她直言，這部作品之所以成功，很大程度上歸功於動畫獨有的誇張視覺與詼諧調性：「如果把這些角色強行放入現實世界，由真人來演繹，那種天馬行空的想像力與獨特魅力將會蕩然無存。」Kang 強調，有些魔力是只有動畫才能賦予的。

比起跟風拍攝真人版，Kang 更希望能繼續深耕動畫宇宙。她向粉絲透露了一個令人振奮的消息：雖然首部電影聚焦於隊長「魯米」（Rumi）的成長，但其實團隊早就為其他成員「佐依」（Zoey）和「米拉」（Mira）撰寫了極為豐富的角色背景。她與共同導演 Chris Appelhans 一致認為，未來的續集應該致力於挖掘這些未解之謎，利用動畫突破現實限制的特性，繼續拓展這個充滿可能性的奇幻世界。

回顧《Kpop 獵魔女團》締造的傳奇，它不僅成為 Netflix 史上觀看次數最高的原創動畫電影，其原聲帶更在音樂界寫下歷史它是史上第一張同時有 4 首單曲殺入告示牌百大熱門榜（Billboard Hot 100）前 10 名的專輯。這種現象級的成功，證明了該 IP 巨大的潛力。雖然真人版無望，但對於渴望看到續作的粉絲來說，創作者堅持「原汁原味」的動畫續集承諾，或許才是最好的消息。