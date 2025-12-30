別想爽爽過！打詐修法三讀增「禁奢條款」 重刑重罰「最高併科5億罰金」

立法院院會正式三讀通過《詐欺犯罪危害防制條例》部分條文修正草案。（翻攝自立法院直播）

立法院院會於今（30日）正式三讀通過《詐欺犯罪危害防制條例》部分條文修正草案，針對日益猖獗的詐騙犯罪進行全面性法制補強。本次修法核心聚焦於加重處罰、加速金流攔阻及強化被害人保障三大目標，不僅顯著提高高額詐欺的刑責，更特別增訂「禁奢條款」，規定詐欺犯在償還被害人損失前，若有超越常人生活程度的豪奢浪費行為，將成為法院量刑的加重參考標準。

在具體罰則部分，修法後大幅下修高額詐欺的認定門檻，由原先的500萬元調降至100萬元。凡詐騙金額達100萬元者，將處以3年以上10年以下有期徒刑，最高可併科3,000萬元罰金；若詐騙金額超過1,000萬元，刑期則提高至5年以上12年以下，最高併科3億元罰金。

對於涉案金額超過1億元的重大詐欺案件，法定刑更提升至7年以上有期徒刑，得併科高達5億元以下罰金。此外，針對詐團吸收未成年人、80歲以上高齡者或非本國籍人士參與犯罪的現象，修法也明定加重其刑二分之一，以大幅提高犯罪成本。

為縮短被害人領回款項的時間，新法賦予司法警察機關主動通知金融機構或虛擬資產業者，將疑似詐騙帳戶列為警示並暫停交易的權限，並擴大警示帳戶剩餘款項發還的適用範圍。同時，修法也納入鼓勵受害補償的機制，規定被告若在自首後6個月內，全額支付與被害人達成調解的金額，得減輕或免除其刑。

內政部對此表示，打擊詐欺是社會大眾的共同目標與治安工作重點，感謝立法院全體委員的支持，讓法案迅速完成三讀以回應人民期待。

內政部強調，將儘速與相關部會研議配套措施，落實執行修正內容。未來政府將持續精進各項防制作為，透過跨部會與公私協力的科技分析平臺，從技術面與法制面雙管齊下，阻斷不法金流並守護民眾財產安全。同時，內政部也將配合立法院附帶決議，協同數位發展部督導網路廣告平臺落實揭露義務與在地客服設立，建構更全面的防詐網絡。

