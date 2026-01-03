別惹貓星人不開心？牠被留在家釀火災、毀社區電梯！害女屋主慘賠百萬

記者陳弘逸／高雄報導

女屋主跟朋友飼養4隻貓，2年前出遊，獨留貓在家中沒加以看守，牠們誤觸廚房感應爐加熱開關，引起火警，啟動滅火裝置，此舉造成社區大樓4部電梯因大量灑水而損壞。（示意圖／PIXABAY）

高雄洪姓女屋主跟朋友飼養4隻貓，2年前出遊，獨留貓在家中沒加以看守，導致牠們不慎誤觸廚房感應爐加熱開關，引起火警，啟動滅火裝置，此舉造成社區大樓4部電梯因大量灑水而損壞。此案，刑事部分兩人獲判緩刑3年，民事部分遭管委會提告求償，判她們應賠109萬9250元，可上訴。

判決指出，洪姓女屋主跟朋友飼養4隻貓，2023年因外出旅遊多天，放任愛貓在家中自行活動沒加以看守，不慎誤觸廚房感應爐加熱開關，引起火警，啟動滅火裝置大量灑水；此舉造成社區大樓4部電梯因大量灑水而損壞，經維修廠商估價、修繕花費109萬9250元。

廣告 廣告

此案，洪姓屋主跟友人因觸犯公共危險罪，刑事部分，被依火燒燬物品罪，處拘役15日，得易科罰金，因認罪有悔意，獲判緩刑3年，全案定讞。

民事部分，社區管委會提告洪姓屋主、電梯廠商及產物保險公司應連帶賠償4部電梯109萬9250元修繕費。

法官認為，失火事故時，電梯廠商負有修繕之責任，但並無管理義務，因此免付賠償；至於產物保險公司部分，因洪姓屋主已向提出依責任保險條款請求理賠遭拒，且請求給付修繕費，擴張訴之聲明，又由社區管委會代位受領，於法無據，無理由，不准許。

因此，法院審理後，判洪姓女屋主跟她的友人應賠償109萬9250元電梯修繕費用，全案可上訴。

更多三立新聞網報導

把短褲妹灌醉撿屍！拖車後座「逞獸慾」色業務爽完…急掏120萬保住自由

瑞士跨年惡火奪47命！16歲罹難者身分曝「再幾天過生日」卻命喪火窟

行經雪隧遭惡意逼車「緊貼屁股」時速飆97km甩不開！苦主喊：別影響他人

徒步遭排水孔絆倒「摔到骨裂、椎間盤突出」他怒提國賠…結果出乎預料

