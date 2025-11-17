別愛我沒結果！男「找友扮警抓自己」 騙女友分手
怎麼有這麼爛的分手招數呢？桃園一名男子想要跟女友分手，沒想到他找來兩位朋友假扮警察，在女友面前當場將「他自己」給帶走，想要藉此讓女友死心，沒想到女友非常擔心他，扮演假員警的朋友態度也有鬼，連男友的涉案經過都講不清楚，女友立刻向警方報案。最後假扮員警的兩名男子遭到法辦，而這名男友也真的依法送辦。
女子情緒激動，說警察破門而入，還有2名員警把男友直接載走了，女子在車外焦急徘徊，想說到底發生什麼事？結果卻是...
報案女子vs.員警：「我問他說，那你是哪個分局，他沒跟我講，他說我在辦案，妳滾旁邊一點，對，（那他們穿著呢），下往上，就是不是你們警察制服。」
原來邱姓男友不是真的要被抓去警局，而是一場騙局，因為江湖浪蕩的他早就想分手，卻一直分不掉，但他想到曾和女友打勾勾，如果有天不幸被關就分手吧，現在卻利用這個海誓山盟籌畫騙局。
報案女子邱姓男友vs.員警：「（帶你走的都是你朋友），對，（這個也是帶你走的其中一個），他洗車行老闆。」
員警vs.洗車行老闆：「（現在就看怎麼處理他們啊，你叫兩個不像警察的去抓人，不是嗎），對啊。」
要演也演得像一點，假警察連男子涉案過程都沒透露，就強硬要把人抓走，一下就遭識破，台劇八點檔都沒演過。這種分手爛招，昨（16）日晚上在桃園竟然真實上演。
報案女子邱姓男友vs.員警：「就是因為我跟她好好講過了，（感情不是這樣子處理的啦），我真的不知道該怎麼辦。」
不僅傷了女友的真心，誤導他人謊報刑案，下場就是依法偵辦。埔子派出所所長蔡東洲：「經尋獲報案人男友，他表示為解決與女友的感情糾紛，請友人配合自導自演，全案依法函請偵辦。」
想分手騙女友，找朋友扮假警，把自己抓走，男子這下犯法，被真的警察帶回，算是一種假戲真作。
