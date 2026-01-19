別成為藍白破局推手！藍議員轟柯文哲：讓藍營支持者倒彈，何必？

記者李鴻典／台北報導

國民黨、民眾黨想在2026選戰中藍白合，但前民眾黨主席柯文哲昨（18）日卻突然開嗆台北市長蔣萬安的營養午餐免費政策「民粹、騙票」，還稱國民黨別高估自己，大罷免32：0是很多人為了救他。對此，國民黨台北市議員楊植斗說，盼柯文哲前主席，當個更有智慧的領導人，不要成為2028藍白破局的推手。

柯文哲18日突然開嗆台北市長蔣萬安的營養午餐免費政策「民粹、騙票」，還稱國民黨別高估自己，大罷免32：0是很多人為了救他。（圖／翻攝畫面）

柯文哲昨日出席民眾黨「2026松信夥伴見面會」時稱，大罷免32：0，相信很多人是為了要把他救出來才去投票的，「我的意思是，國民黨不要太高估自己實力」，還說自己是很愛數據的，有算過。

柯文哲接著還開嗆蔣萬安，營養午餐免費的政策基本上就是個民粹政治，如果說這是為了鼓勵生小孩，讓負擔比較低，「好啦！我也知道你在騙選票，不過還可以接受」，但這營養午餐免費沒特別有意義。柯文哲還說，自己堅決反對每週喝鮮奶，因為小孩子早上10時喝一杯鮮奶，到了中午就會吃不下飯，導致飲食亂掉，「這騙選票非常有用，民粹政治，可是沒有實際上的意義。你也知道在騙選票，好啦好啦，要騙就去騙！」

對於柯開嗆蔣萬安，國民黨台北市議員游淑慧表示，民進黨罵，她可以理解；但柯前市長酸，又是為了什麼？為什麼這個政策會引發這麼大的效應與討論？因為大家心裡都很清楚這是一個重要、而且切中需求的政策。

游淑慧提到，鮮奶與營養午餐所花的經費，不到社宅興建成本的百分之五，卻能讓二、三十萬名孩子與父母直接受益。這樣的預算投入，真的不值得嗎？「如果他連興建果菜市場、漁市場都可以花個一兩百億元，怎麼會覺得一年花一、二十億元，讓孩子每天在學校沒負擔吃一餐飯，是浪費？」

游淑慧說，柯文哲或許無法體會：對一般薪資家庭而言，每個月能夠省下一點點支出，是一口氣的輕鬆，是一個難得的微笑。她也意在言外表示，取之於民、用之於民，天經地義。為政不在多言，為政更不在酸言鬥嘴，支持蔣萬安，堅定向前走。

不同於游淑慧的婉轉，楊植斗則直接開轟，柯文哲前主席的「白目」不是一兩天的事了，民眾黨的支持者認為他心直口快，也可以理解。但默契和信用，需要長期的合作來維持。藍白雙方縱使在免費營養午餐等民生政策上有意見的分歧，也沒必要對蔣萬安市長酸言酸語，讓藍營支持者倒彈，何必？

楊植斗說，盼柯文哲前主席，當個更有智慧的領導人，不要成為2028藍白破局的推手。

