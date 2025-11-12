別把中國當作境外敵對勢力？許智傑設前提：先改戰狼外交再說

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨立委沈伯洋遭中國重慶公安局立案偵查分裂國家行為，國民黨立委林沛祥等人今(11/12)表示，若賴總統別再把中國視為境外敵對勢力，或有交涉空間，對此，民進黨立委許智傑上午回應，中國若改變戰狼外交作法，大家就有交朋友的空間。

民進黨立委許智傑，資料照

沈伯洋日前遭中國以分裂國家為由，發布全球通緝，賴總統向立法院長韓國瑜喊話聲援沈伯洋，表示沈沒有違法，期待韓國瑜站出來維護國會尊嚴，率領跨黨派立委聲援沈伯洋。

國民黨立委林沛祥、牛煦庭等人上午召開記者會，表示解鈴還須繫鈴人，若賴總統不把中國視為境外敵對勢力，或許還有交涉空間，並且不希望有人藉由沈伯洋事件來做政治號召及消費。

許智傑回應，台灣跟中國本來就可以當朋友，但是從沈伯洋被通緝、共機持續擾台、外交官揚言斬首日本首相等事件，都讓台灣卻步。

許智傑說，雙邊要交涉互動的前提，是中國要先改變戰狼外交的作法，這樣大家就可以有交朋友的空間。

