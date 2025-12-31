別把健忘當老化！醫揭早期失智警訊 7題量表助快速篩檢

（記者陳志仁／新北報導）73歲林女士近年逐漸減少外出、情緒低落，家人原以為只是正常老化，直到她連熟悉的烹飪調味也頻頻出錯，才警覺異狀陪同就醫；經台北慈濟醫院團隊完整評估後，確診為早期失智症並合併憂鬱症狀。

台北慈濟醫院指出，林女士近三年生活作息單調，近期更出現睡眠障礙與情緒低落情形，精神醫學部一般精神科主任黃宗正帶領團隊進行完整評估，排除其他腦部疾病後，確認為早期失智症；治療上除以藥物改善情緒問題外，亦安排其至日照中心增加社交互動，目前生活功能已明顯改善，僅需定期回診追蹤。

台灣已邁入超高齡社會，失智症人口突破30萬人，平均每100位65歲以上長者中就有8人罹患失智症，其中以早期失智症比例最高；黃宗正說，輕度失智症常被誤認為正常老化，因而錯失治療時機，事實上失智症並非單純記憶退化，而是涵蓋認知、活動力與行為能力的全面性衰退，病程初期多先出現輕度認知障礙，隨後逐步影響判斷、溝通與情緒穩定。

黃宗正說明，失智症成因可分為退化性、非退化性及可逆性三類。退化性失智症因腦部神經細胞漸進式病變所致，目前無法根治，但可透過藥物與復健延緩退化；可逆性失智症則可能源於營養缺乏或內分泌失調，若能及早診斷與治療，仍有恢復機會，「因此，及早發現、及早就醫，才能把握治療良機。」

為提升早期失智的臨床篩檢效率，黃宗正與多家醫學中心合作，在國家衛生研究院支持下研發「腦適能測驗–7（BHT-7）」，僅7題即可快速完成，並於2025年發表於國際期刊《International Psychogeriatrics》；他強調，BHT-7著重偵測早期失智的細微變化，適合門診與社區篩檢使用，疑似個案可進一步轉介醫院接受完整診斷。

黃宗正提醒，高齡者應落實「身動、腦動、互動」原則，控制三高與心血管疾病，並採行有助預防失智的地中海飲食，攝取具抗發炎與保護心血管效果的食材，以降低失智風險；若出現語詞卡頓或作答明顯困難，建議儘早至醫療院所評估，把握治療與介入的黃金時機。

