別把助理當家僕！民團籲藍營撤案：恐令勞權倒退30年

公督盟12日在立法院群賢樓前召開記者會，要求國民黨28位提案、連署立委立即撤案、撤簽，並串聯逾70個公民團體共同發起「反對民代助理費貪污除罪化」立委承諾書。(記者廖振輝攝)

〔記者方瑋立／台北報導〕「助理不是民代的私人附屬品！」針對國民黨立委陳玉珍等人提案修法，欲將助理費改為民代「統籌運用」並免除核銷憑證，公督盟今(12日)在立法院群賢樓召開記者會，警告此舉將使立法院與地方議會近5千名公費助理的勞動權益「倒退30年」，從法定保障淪為民代私人的恩給制，嚴重侵害勞權。

公督盟常務監事林美娜表示，1989年第一屆增額立委以前，助理費曾由立委「統籌發放」，結果導致亂象叢生，許多公費助理沒有勞健保，甚至經費被挪作私用。好不容易歷經改革，確立「薪資直接入帳」制度，如今國民黨卻要復辟舊制。一旦修法通過，助理的薪資、加班費、退休金將全憑民代個人喜好裁量，不再受法律明確保障，助理將徹底淪為制度犧牲者。

針對國民黨立委翁曉玲日前稱「助理不夠優秀才要擔心被修法」，引發輿論反彈。公督盟理事、野薑花公民協會常務理事陳雪梨指出，這顯示部分立委將助理視為「跑腿家僕」而非專業幕僚。台聯黨主席周倪安也示警，若將薪資權限完全交給立委個人，為求中飽私囊，立委極可能壓低助理薪資，導致國會助理人才流失、整體素質下降，最終受害的是全民的立法品質。

記者會中，數個公民團體共同呼籲應制定「助理專法」，明訂職務分級、倫理規範與工時保障，而非讓助理費變成無法追蹤的黑箱。中台灣教授協會理事長楊聰榮強調，當台灣社會在討論洗錢防制、公司治理等透明化議題時，身為最高立法機關的立法院卻試圖規避監理，這是極大的諷刺。

公督盟強調，真正的國會改革應是讓運作更透明、更專業。團體號召民眾致電選區立委，要求其簽署承諾書，反對損害勞權的「自肥修法」，並呼籲朝野政黨應全面揭露公費助理聘任資訊，別讓國會成為血汗勞工的製造機。

