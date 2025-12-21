別把北捷嫌犯描繪成戰士！蕭彤雯痛心呼籲 揭「他最終目的」

蕭彤雯呼籲勿提北捷嫌犯姓名，氣憤兇手被描繪為戰士。（圖／郭吉銓攝、粘耿豪攝）

北捷台北車站、中山站19日發生攻擊事件，嫌犯後又持刀闖入南西誠品百貨，造成3死9傷的慘劇，嫌犯最後也墜樓身亡，引發社會熱烈討論。對此，前美女主播蕭彤雯出面呼籲，希望不要再後製兇手照片、書寫兇手姓名，「他只配一個稱呼，就是『兇手』」。

蕭彤雯20日在社群針對北捷攻擊事件發聲，提到「不要再後製兇手照片，不要再寫出他的名字，更不要描述他的外型！他只配一個稱呼，就是『兇手』」，並表示自己在編寫2014年攻擊事件時，也都不再提起兇手名字，「該被記得名字與人生故事的，是受害者！不是加害人！」

蕭彤雯進一步指出，這樣的描寫事件方式恐怕引發其他後果，「這世界瘋子太多，不要讓他們覺得『幹一票大的，大家就都會知道我是誰』」。另外，她也氣憤直言：「剛滑到幾篇文章，不但反覆提到兇手名字，還從裝備切入、把他描繪成戰士！我一整個火冒超過三丈！」

貼文曝光後，引來大批網友表示認同，並留言回應，「對付想出名的兇手唯一方法就是讓他一直默默無名」、「竟然還有人描述「嫌犯高中時長得清秀」，想到昨晚那麼多無辜枉死的人，真的覺得很心痛」、「危機意識真的很重要」、「該記住的是那個阻擋的保全大哥」。

