別把咖啡當早餐！黃軒示警：錯過代謝開機鍵 延後一小時心血管風險增

生活中心／綜合報導

醫師黃軒示警，上班族早餐只喝咖啡恐錯失「代謝開機」黃金時刻。（示意圖／PIXABAY）

許多上班族為了趕時間或提神，早餐往往只喝一杯咖啡就打發，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒示警，這簡直是錯失了身體的「代謝開機」黃金時刻。他引用國際研究指出，進食時間是護心關鍵，早餐若超過9點才吃，心血管疾病風險將隨時間遞增；晚餐若晚於9點，中風風險更暴增28%。醫師呼籲，真正的食療並非昂貴補品，而是準時吃飯且早餐不能只依賴咖啡。

現代人生活步調緊湊，許多上班族習慣早上空腹灌一杯咖啡就開始工作，甚至直接略過早餐。對此，黃軒醫師在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文嚴正提醒，早餐是人體一天當中的「代謝開機鍵」，長期只喝咖啡或不吃早餐，無異於讓身體錯失啟動代謝的最佳時機。他強調，規律且營養均衡的早餐，與血糖穩定息息相關，能有效降低糖尿病、肥胖、高血壓及心血管疾病的風險，絕非一杯咖啡就能替代。

廣告 廣告

除了內容物，進食的「時間點」更是關鍵。黃軒引入科學上「時間營養學（Chrononutrition）」的概念，並引用刊登於國際權威期刊《自然通訊》（Nature Communications）的一項涵蓋逾10萬人的大型研究。數據顯示，早餐吃得越晚，心臟越危險。具體而言，早上9點後才吃第一餐的人，相較於8點前進食者，罹患心血管疾病的風險明顯增加，且每延後一小時，風險就會上升6%。

不只早餐要早吃，晚餐的「收工」時間也不能拖。研究發現，晚上9點後才吃最後一餐的人，與晚上8點前吃完晚餐的人相比，罹患腦血管疾病（如中風）的風險高出28%。黃軒解釋，太晚進食會干擾胰島素分泌，導致內臟脂肪堆積，進而影響血壓與血糖的穩定性。

針對大眾常誤以為「食療」就是要吃昂貴的人蔘、當歸或慢燉藥膳，黃軒也導正觀念，指出醫學上更精確的說法是「營養治療」。對於忙碌的職場人士，他建議午餐應視為「修復與續航」的關鍵，並提供簡單口訣：「一個手掌的蛋白質，半個便當的蔬菜」。至於晚餐則應避免太晚吃、太油或太飽。

更多三立新聞網報導

川普逼走盟友！中國白白撿到「黃金機遇」卻被「這個」擋路口

美軍勒索15分鐘不從即處決！委國新政權拒還錢 中國鉅額金援打水漂

整垮張又俠還想對台動武？黃澎孝賭上全副身家斷言：習近平不敢吃砒霜

「社會病了」男網友肉搜新北割頸案兇手個資 法官判刑3月：已賠償少年

