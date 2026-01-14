「別把國會當塑膠！」黃國昌赴美談關稅議題 籲兩岸善意溝通

即時中心／林耿郁報導

台灣民眾黨訪美行程結束，上午9點半召開記者會說明相關內容；主席黃國昌表示，本趟出訪除了與美溝通軍購特別條例外，也談台美之間的關稅議題以及表達兩岸必須保持友善溝通的立場。

針對本次旋風訪美行程，黃國昌表示，除了與美方討論軍購特別條例以外，另一方面民眾黨代表團也前往USTR美國貿易代表署，討論台美關稅議題；黃國昌表示，原來台美之間的條件都已經談妥？「我們也是滿驚訝的」，竟然是到了美國，才知道條件都已經談好；相關內容「高機率」會在數周內正式公布。

在條件公布後，「接下來重頭戲是國會審議」。黃國昌表示，台灣除了對美承諾投資以外，還有其他附加條件；因此後續立法院將面臨「非常重要」且嚴肅的挑戰，但國會將依照台灣的民主程序進行審議，對此美方亦表達「充分理解」。

除了強化台灣防衛自主，防禦能力外，黃國昌認為，要降低戰爭風險，兩岸彼此善意溝通、對話也非常重要；他舉例，美中兩國至今持續在進行對話，且兩大國「關係非常好、溝通對話非常順利」。因此如果要降低兩岸的戰爭風險，除了遏制中國任何想要武力犯台的企圖與野心，兩岸之間的善意溝通、對話交流也「非常重要」。

「大家不覺得國家不能再空轉、虛耗下去了嗎？」，黃國昌總結，民眾黨支持強化台灣的國防能力，但「錢要花在刀口上」，不能犧牲台灣的民主審議程序、國會更不能被當塑膠；呼籲賴清德政府，所有事情一定要跟國人說清楚、講明白才行。





