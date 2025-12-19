「別把嫁豪門當目標！」連戰二媳婦勸世：為錢結婚多半過不好

路永佳表示，「不要把嫁入豪門當成人生目標」。圖／翻攝自路永佳IG

連戰次子連勝武的妻子路永佳常在社群平台分享日常生活，18日路永佳發布影片，表示「不要把嫁入豪門當成人生目標」。她強調，「內在跟外在一樣豐富，才是真正的富人」，認為做自己的豪門最重要。

路永佳日前在IG發布一則影片，表示「奉勸大家不要把嫁入豪門當成人生目標」，她指出為了錢而結婚的人，很多人生活都沒有過得好，「只是把自己弄得美美的，但是沒有內涵，這樣的人在家裡的地位會很低」。

路永佳接著說，太渴望物質、太想要加入這個生活圈，其實一眼就看得出來，「穿再多的名牌、再怎麼裝熟都沒有用」，反而令人很討厭。路永佳認為，想要變有錢最可靠的方法就是「讓自己變得富有」。

路永佳透露，過去曾在電視台、廣告公司、航空公司工作過，一直到現在創業、就讀台大EMBA、跑戈壁馬拉松，「真正富足的人是不會在乎嫁不嫁豪門的」，內在跟外在一樣豐富，才是真正的富人，認為做自己的豪門最重要。

事實上，近日路永佳曾發布影片分享一日穿搭，全身行頭總價3.6萬，單品金額最高的是2萬元墨鏡，NIKE鞋子則是兩年前的鞋款，路永佳還介紹座駕，她表示人生的第一車就是這個牌子，「我很喜歡這台車，因為它體積很小，巷子或是臨停都很方便」，而她也強調身上價值最高的就是「內在」。



