別把方便當隨便 花蓮多所校園假日變垃圾場

扔在校園球場的垃圾

推動全民運動，各級學校會開放校園的運動場地與設施，讓社區民眾在放學後或假日使用，花蓮縣近日卻發生多所校園被民眾亂丟垃圾，甚至破壞設施，花蓮縣政府教育處呼籲民眾，發揮公德心，不要造成校園困擾。



維持社區關係，同時也推動全民運動，花蓮縣各國中小學會採取不同形式的校園開放，包括特定時段開放、預約制或租借制，也有些學校在不影響教學的情形下，全天候對外開放，花蓮縣政府教育處表示，不管學校採取哪一種方式，教育處都尊重學校自主。

廣告 廣告



不過，校園開放後，不少學校面臨「校園髒亂」或「設施被破壞」，每當假日過後，打掃校園成為師生的共同困擾。教育設施科科長鄒逢益表示，校園開放是與民眾共享，希望民眾能秉持公德心，協助維護並恢復校園環境。



鄒科長強調，校園是否開放、如何開放，都要考量學校管理量能、場地規模等因素，請民眾務必配合，畢竟，學校是孩子學習的重要場所，一切還是要以師生安全與學生受教權益為優先。