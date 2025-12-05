別把橘子白絲當廢物 營養師揭內含「5大健康功效」

營養師高敏敏透露橘子的白絲富含橙皮苷，具有抗發炎、抗氧化等效用。（示意圖，pixabay）

正值柑橘類水果的最佳賞味期，香氣濃郁的橘子是冬季不可或缺的美味。營養師高敏敏指出橘子富含葉酸、膳食纖維及多種維生素，不過，很多人習慣把果肉上那層白色細絲剝得一乾二淨，簡直是把營養精華都丟掉，錯失重要的健康成分。

橘子白絲俗名為何？對身體有何好處？

高敏敏透過粉絲專頁發文提醒，別再把橘子上的白絲當成廢物，果肉上的白色細絲其實就是俗稱的「橘絡」，裡面蘊含橙皮苷成分，具備強力的抗發炎、抗氧化作用，能夠有效調節血脂、協助穩定血壓，並對維護心血管系統有顯著益處，同時也是促進腸胃蠕動的好幫手。

橘子對人體有何功效？

除了珍貴的橙皮苷，橘子還提供了全方位的健康支持。其中，葉酸是製造紅血球的關鍵養分，尤其對孕婦的健康維護至關重要；大量的維他命C能提升身體的戰鬥力、緩解焦慮，並促進皮膚的膠原蛋白合成；而豐富的膳食纖維則是腸道暢通的秘密武器；加上維他命B群和柑橘多酚的助攻，幫助身體代謝，讓您遠離疲勞感。

哪些人不適合吃太多橘子？

雖然橘子好處多多，高敏敏仍貼心提醒，由於橘子的鉀離子與糖分濃度都偏高，高血糖、腎臟疾病以及需要嚴格控糖的朋友們，務必控制食用的數量。她強調一份水果的標準約為一顆156克的中型橘子，建議大家可以此作為依據來計算每日食用的份量，一天最好不要吃超過2顆，適量享用才能確保健康。

