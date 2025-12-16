別把焦慮當自律！小心陷「高功能焦慮症」陷阱：努力付出得不到回報

在現代職場中，努力不再只是美德，而成了一種「被期待的表演」。許多上班族表面看似積極、責任感強，但內心卻長期被焦慮驅動。《優活健康網》特選此篇，進一步解析這種現象被心理學家稱為「高功能焦慮症」（High-Functioning Anxiety）——一種以「完美」和「表現」為生存策略的焦慮型人格。











根據《哈佛商業評論》（Harvard Business Review）的觀察，愈來愈多知識工作者陷入「隱形績效壓力」的循環，即使外界認為他們表現優異，內心卻不斷擔心「還不夠好」。這樣的焦慮常被誤認為自律與進取，實際上卻是一場無聲的心理消耗戰。

「高功能焦慮症」為何發生？



許多高功能焦慮者的特質，往往源自早期的教育與文化環境。在成長過程中，他們可能被讚賞為「懂事」、「負責」、「乖巧」，逐漸將「被肯定」與「被愛」劃上等號。當進入職場後，這樣的模式延伸成不敢拒絕、過度自責、害怕讓人失望的行為。

根據美國臨床心理學家 Ellen Hendriksen 博士的研究，以及多項心理健康專業文章指出，高功能焦慮者常以「取悅他人」作為安全感來源，為了避免被批評、害怕他人失望，他們難以說「不」 、容易承擔過多任務。在「努力即價值」的文化氛圍中，他們將焦慮誤認為動力，卻在無止境的追求中逐漸迷失。





誤將「焦慮」當成「自律」



表面上的高效率，往往是焦慮的掩飾。這些人總是提前完成任務、加班不喊累、對主管要求言聽計從，甚至在團隊中扮演「救火員」的角色。然而心理學研究指出，這樣的「過度努力」其實是一種討好策略（People-Pleasing Strategy），長期依賴他人評價作為驅動的人，更可能更易出現情緒耗竭與倦怠症狀。

他們以「被需要」換取存在感，卻忽略了自我界限。當疲憊成為常態、失眠與焦慮接踵而來時，工作熱情也開始枯竭。真正的危險，不是失敗，而是把焦慮誤當成自律。





從「取悅他人」到「尊重自己」



要走出高功能焦慮的循環，第一步是「意識」——覺察自己努力的動機是源於熱愛還是恐懼。心理學家建議，學習設定界線、允許自己「不完美」，是恢復心理健康的重要練習。根據多項公共衛生與心理健康研究指出，規律運動、足夠休息與建立非工作的人際連結，能有效降低焦慮焦慮與提升心理韌性。

此外，企業文化的支持同樣關鍵，當組織開始鼓勵「健康效率」而非「超額付出」，員工的幸福感與長期績效才會真正提升。努力本身並非問題，但若努力成了「怕被討厭」的掩飾，那就該停下來問問自己：「我是在成長，還是在討好？」





真正的成功，是能安然做自己



高功能焦慮是一種時代病，折射出我們將自我價值綁在他人評價上的不安。職場不該是「能者多勞、無償加班」的競賽，而應是讓人能夠安心發揮潛能的場域。真正成熟的努力，是為了理想而行動，而非為了被看見而掙扎。學會放下「討好型努力」，重新定義自己的價值——那一刻，你不僅更自由，也更有力量。

（本文獲Bella儂儂授權轉載，原文為：你以為在努力，其實在討好？心理專家揭開：職場裡的「高功能焦慮症」）

本文授權轉載自《優活健康網》，原文為別把焦慮當自律！小心陷「高功能焦慮症」陷阱：努力付出得不到回報