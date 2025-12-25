別把玩家當小孩教！前Square開發者慘痛教訓：強迫教學是最大的勸退兇手

現今許多手機遊戲都會加入強制性的「新手教學」，強迫玩家看完，並且在此之前無法自由的進行任何操作。而最近，一名曾任職於 Square 和 SNK 的日本資深遊戲開發者「Itchie」（@itchie_tatsumi）個人 X（推特）上分享了一段開發手遊時，因為「新手教學」而造成玩家流失的失敗經驗。

許多手遊教學都曾引起玩家討論。（示意圖，圖源：Fate/ Grand Order ）

他表示自己以前開發手機遊戲時，曾注意到遊戲的新手流失率過高，誤以為是玩家「看不懂玩法」，所以增加了更多文字說明。然而在分析後台數據後，他驚訝發現玩家根本沒看說明。造成流失的真正原因並非「不懂」，而是「因為無法操作而被迫等待」。

所以他把新手教學縮短了 30 秒，並整合操作步驟，玩家留存率馬上明顯提升。他總結道，開發者不應憑空臆測玩家的理解度，而是要重視遊戲節奏，畢竟過度的善意解釋反而可能成為糟糕的遊戲體驗。

這則貼文引起了許多同業和網友的共鳴。都提到過早塞給玩家大量資訊只會讓人厭煩，不如先讓玩家體驗遊戲的快感與刺激，等玩家「入坑」後再分階段進行教學。參與過《鍊金工房》系列的 Flight Unit 執行長松松本浩幸直言：「玩家不管怎樣就是想趕快玩遊戲，所以他們討厭教學。」他以自身玩家角度表示，即使開場講了一堆基礎知識，過一陣子還是會忘光，那還不如直接在畫面用標示重點，或在消耗重要道具前給個簡單提示就好。

對於理想的教學模式，日本 Indie-us Games 的負責人 Alwei 則大讚任天堂的設計哲學。他認為玩家的天性就是不看說明書、跳過教學，直到卡關才會想找答案。並指出任天堂最擅長將教學融入在實際遊玩過程中，讓玩家在不知不覺中學會操作。