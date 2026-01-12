別把玩家當盤子！社群熱議2025遊戲定價，50美元以下更受歡迎

2025 年已經結束，而玩家社群也在近期掀起了一波關於遊戲定價策略的討論。許多玩家指出，雖然部分大型發行在 2025 年內商試圖將 3A 遊戲的售價推高到 70 美元，甚至更高的 80 美元，但市場從過去 1 年的反應來看，那些定價在 50 美元或以下的遊戲反而取得了更亮眼的銷售成績與玩家口碑。

便宜的遊戲更受到玩家喜愛。（圖源：絕地戰兵2）

社群討論中列出多款 2025 年銷售成績亮眼的遊戲作為證明，受歡迎的作品並非都是超過 60 美元的高價大作。名單包括定價 50 美元的《光與影：33號遠征隊》、《上古卷軸4：湮滅重製版》、《四海兄弟：故鄉》，以及定價更低的《絕地戰兵2》40 美元、《Grounded 2》30 美元，以及《空洞騎士：絲綢之歌》20 美元。

廣告 廣告

玩家大多數都認為，這些定價合理的遊戲證明了只要價格適中，並且遊戲內容完整、運作順暢，反而能吸引更多玩家購買，獲得更大的市場效益。

當然，低價遊戲即便表現不錯，社群中還是有不少聲音擔心未來的漲價趨勢。部分玩家預測，尤其是重量級大作《GTA6》的推出，發行商可能會藉機漲價，讓 80 美元，甚至是 90 或 100 美元成為之後的 3A 標準。討論最後，玩家也回歸到一個核心訴求，希望發行商能看清市場現實，停止盲目追求高定價，轉而專注於完整的遊戲體驗和高品質，這樣自然會有更多玩家買單。