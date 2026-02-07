別把發票收據塞錢包！命理師點名5大破財物

生活中心／杜子心報導



錢包幾乎是每個人出門必備的東西，不只是放錢，很多人還喜歡擺偶像或親友的照片裝飾。不過命理師王昆山提醒，錢包並不是什麼都能擺，有些物品一放進去，不只可能影響運勢，還會偷偷讓財氣流失。他最近在臉書分享了錢包的5大禁忌，提醒民眾要小心整理，才能守住荷包。









錢包放錯東西恐漏財！命理師點名「5大禁忌物」：放了會影響財氣

王昆山指出過世親人或寵物的照片還有尖銳物品不要放在錢包裡。（圖／翻攝自王昆山臉書）





王昆山在個人臉書粉專指出，過世親人或寵物的照片最好不要放在錢包裡，如果看到會讓自己心情悲傷，就會影響財運，若只是想隨身攜帶，放在包包裡就可以；其次，尖銳物品像鑰匙、刀片或夾子，放在錢包裡容易「損財」；第三發票、簽帳單、收據等象徵花費的票據，長期堆在錢包中會讓財氣外流，建議定期清理；第四，別人的名片也千萬別隨意放入，因為每個人的能量磁場不同，可能干擾自己的財運，統一收納在名片夾最安全；最後，過期或破損的護身符必須及時更換或送回廟裡重新過爐，否則財運磁場會受影響。

象徵花費的票據和別人的名片也千萬別隨意放入錢包。（圖／翻攝自王昆山臉書）





除了裡面物品要注意，錢包放的位置也很重要。王昆山建議，每天回家不要隨意丟在鞋櫃上，而是放在家中的財位上；如果想在2026年換新錢包，最好選擇紅色或紫色，配合丙午年的能量，有助招財。整體來說，保持錢包整潔、避免5大禁忌物品，不僅能守住財氣，也能養成理財好習慣，讓錢包真正成為「聚財利器」。





