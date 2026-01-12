別把「喘與水腫」當成老化！主動脈瓣逆流警訊不可輕忽…心外科醫師圖解：人工瓣膜怎麼選？
「有一天，患者因為急性劇烈胸痛被送到急診室，檢查發現是A型主動脈剝離，且合併嚴重的主動脈瓣逆流。」 A型主動脈剝離的進展快速，且死亡率很高。主動脈瓣逆流的症狀與心臟衰竭類似，常見表現包括心悸、胸悶、頭暈、疲累、活動易喘、下肢水腫等……
A型主動脈剝離，死亡率高
「那是位年輕男性，身材又瘦又高，就是常見的先天性疾病馬凡氏症候群。」林口長庚醫院心臟血管外科主任陳紹緯教授表示，「有一天，患者因為急性劇烈胸痛被送到急診室，檢查發現是A型主動脈剝離，且合併嚴重的主動脈瓣逆流。」
A型主動脈剝離的進展快速，且死亡率很高。陳紹緯教授指出，確定診斷後，便替患者安排緊急手術，進行高複雜度主動脈根部重建手術，又叫「班氏手術」。術中會切除病變的主動脈瓣與升主動脈根部，然後植入一段帶有人工瓣膜的人工血管，再將冠狀動脈重新縫合至人工血管側壁。術後患者順利恢復，目前仍在門診追蹤治療。
主動脈瓣位於左心室與主動脈之間，能夠幫助維持血流的方向。當左心室收縮時，主動脈瓣開啟，當左心室舒張時，主動脈瓣關閉。倘若主動脈瓣無法完全關閉，便會出現主動脈瓣逆流。
主動脈瓣逆流的症狀與心臟衰竭類似，常見表現包括心悸、胸悶、頭暈、疲累、活動易喘、下肢水腫等。
造成主動脈瓣逆流的原因包括感染性心內膜炎、瓣膜退化性變化等。陳紹緯教授指出，在台灣，主動脈瓣逆流常與主動脈瘤或主動脈剝離有關。主動脈瘤會使主動脈根部擴大，讓主動脈瓣無法完全閉合。
心臟超音波可以評估主動脈瓣逆流的嚴重程度，包括逆流束面積、左心室擴大程度與收縮功能。通常在主動脈瓣逆流達到重度且合併症狀或左心室功能受損時，會考慮進行主動脈瓣置換手術或其他介入性治療。
主動脈瓣人工瓣膜有何差異？
若主動脈瓣逆流的原因為單純瓣膜病變（如瓣葉鈣化、退化或感染），治療方式是採用主動脈瓣置換術，人工瓣膜的選擇包括機械瓣膜與生物瓣膜。
機械瓣膜的耐久性高，大部分可終身使用，不過患者需終身服用抗凝血劑。陳紹緯教授說，生物瓣膜（例如牛心組織瓣膜、豬心組織瓣膜）不需因為瓣膜因素終身服用抗凝血劑，可避免藥物帶來的風險，並維持良好的生活品質，但是使用年限較機械瓣膜短，未來可能需要再次更換人工瓣膜。
臨床上，一般會建議年紀較輕的患者使用機械瓣膜，而50歲以上的患者可考慮使用生物瓣膜。陳紹緯教授說，請患者和家屬在術前與醫師詳細討論，共同選擇合適的人工瓣膜。
高複雜度主動脈根部重建，「班氏手術」步驟解析
假使主動脈瓣逆流合併主動脈根部擴張、主動脈瘤或主動脈剝離，則需進行主動脈根部重建–班氏手術（Bentall Procedure）。
主動脈根部的解剖構造較複雜，且有負責供應心肌血流的冠狀動脈。
陳紹緯教授解釋，班氏手術是一種複合式主動脈根部重建手術，醫師會先切除病變的主動脈瓣與升主動脈根部，植入一段帶有人工瓣膜的人工血管，再將冠狀動脈重新縫合至人工血管側壁，屬於高複雜度心臟外科手術。
如果主動脈瓣本身沒有嚴重的病變，單純是因為主動脈擴大而造成主動脈瓣逆流，在主動脈手術經驗豐富的團隊可考慮保留瓣膜作大衛氏手術 （David Procedure），病患可進一步和心臟外科醫師討論。
隨著導管治療技術的進步，目前台灣也有針對主動脈瓣逆流的經導管主動脈瓣置換術正在進行臨床試驗。陳紹緯教授說，由於主動脈瓣逆流患者可能缺乏鈣化結構，導管瓣膜較難固定，是需要克服的挑戰，希望未來能夠造福更多的患者！
筆記重點整理
1、主動脈瓣逆流的症狀與心臟衰竭類似，常見表現包括心悸、胸悶、頭暈、疲累、活動易喘、下肢水腫等。
2、造成主動脈瓣逆流的原因包括感染性心內膜炎、瓣膜退化性變化等。在台灣，主動脈瓣逆流常與主動脈瘤或主動脈剝離有關。主動脈瘤會使主動脈根部擴大，讓主動脈瓣無法完全閉合。
3、若主動脈瓣逆流的原因為單純瓣膜病變（如瓣葉鈣化、退化或感染），治療方式是採用主動脈瓣置換術，人工瓣膜的選擇包括機械瓣膜與生物瓣膜。機械瓣膜的耐久性高，大部分可終身使用，不過患者需終身服用抗凝血劑。生物瓣膜不需因為瓣膜因素終身服用抗凝血劑，可避免藥物帶來的風險，並維持良好的生活品質，但是使用年限較機械瓣膜短，未來可能需要再次更換人工瓣膜。
4、假使主動脈瓣逆流合併主動脈根部擴張、主動脈瘤或主動脈剝離，則需進行主動脈根部重建–「班氏手術」班氏手術是一種複合式主動脈根部重建手術，醫師會先切除病變的主動脈瓣與升主動脈根部，植入一段帶有人工瓣膜的人工血管，再將冠狀動脈重新縫合至人工血管側壁，屬於高複雜度心臟外科手術。
點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天
?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG
(本文獲「照護線上」授權轉載，原文刊載於此）
更多幸福熟齡文章
省了一輩子，退休還在忍？名牌包、爛應酬都多餘…老黑：學會投資「這3樣」買回自由，餘生更安逸
失智不是突然來！譚敦慈公開「護腦餐盤」：每天2碗菜＋2水果、每週吃魚，幫大腦慢慢存資本
冬天洗澡「先洗頭」恐中風？醫曝「順序」不重要，洗完1動作才關鍵：恐使血壓飆升、心梗發作
其他人也在看
67歲女沒吃藥！靠「1招」逆轉糖尿病 醫驚奇：真的很有用
台灣糖尿病患已超過256萬人。醫師劉中平表示，其實，不用藥物也可以降低血糖，但要努力控制飲食。一名67歲女性曾有過數次的血糖升高，糖化血色素達6.9%(已達糖尿病)，但在努力飲食控制後，又迅速降回5.9以下、甚至5.5。這段期間她沒吃任何藥物，就可以讓血糖降低，「透過生活方式的調整，真的可以不吃藥降低血糖。」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1
為什麼大便常黏馬桶沖不下去？醫：可能是這些食物害的
有時排出的糞便特別黏，會掛在馬桶壁上，沖不下去，又臭又令人尷尬， 這是怎麼回事呢？是不是腸道出問題了？會不會是腸癌的表現？ 糞便含水量太高會讓大便黏馬桶 糞便容易黏馬桶主要受糞便含水量的影響，健康2.0 ・ 3 小時前 ・ 2
早餐吃水果、咖啡錯了？專家推「1飲品」飽到下午：還能穩血糖
上班族工作忙碌，早餐時常簡單解決，尤其喜歡喝黑咖啡或是水果。不過振興醫院提醒，這個看似俐落的早餐，可能會讓人更快感到飢餓，進而引發「報復性進食」，陷入醣暈與精神不濟的惡性循環。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
謝金燕又曬超狂腹肌照！「自律女神」51年從沒胖過的瘦身鐵律：睡前3小時不進食、每餐只吃七分飽
她先點出很多人會忽略的第一件事：提高代謝比少吃更重要。她直言，市面上不少所謂的減肥方法，一開始只是排水，後面一定回彈，真正能讓體重穩定的前提，是把身體代謝顧好，其他努力才會有效。在作息上，她非常嚴格。每天固定時間睡覺，不熬夜，因為熬夜會直接破壞代謝；睡前3...styletc ・ 1 天前 ・ 6
心血管殺手潛伏你餐桌！每天都在吃！3種食物讓你高血脂不自知
談到降低膽固醇，第一個直覺往往是「少吃油」，但柏宏聯合診所院長鄭語皓醫師提醒，真正讓膽固醇升高、甚至導致三酸甘油酯過高的，其實是許多看似無害、甚至被認為健康的日常食物。其中最讓人意外的，竟然是水果和酒健康2.0 ・ 1 天前 ・ 1
陳昭姿稱「子宮本就是工具」 婦產科名醫施景中駁斥：醫學院沒有老師這樣教
立法院9日排審《人工生殖法》修正草案期間，民眾黨立委陳昭姿發言指出，自己醫學院畢業，並稱「子宮本來就是工具」、「（子宮）除了孕育小孩，沒有其他功能」，相關言論引發爭議。對此，台大婦產科名醫施景中發文反駁，直言「醫學院裡，不論婦產科或醫學倫理的老師都不會這樣教學生」。太報 ・ 1 天前 ・ 20
名醫吃臭豆腐讚「搭泡菜、蒜泥」超聰明 揭健康吃方法
臭豆腐是台灣代表性的小吃之一，醫師劉博仁透露，自己在逛深坑老街時，「破戒」品嚐了一份久違的臭豆腐，並指出，臭豆腐附上的台式泡菜其實是相當有智慧的搭配，高麗菜富含纖維能稍微延緩油脂吸收，若能多加蒜泥，更能利用其強大的抗氧化力，抵銷部分高溫烹調帶來的負面影響。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
66歲婦產科名醫「硬舉」200公斤奪牌！肌肉不退化怎麼辦到的？每週只練2小時、飲食菜單曝光
「變老」不一定與「衰弱」劃上等號！66歲的嘉義婦產科名醫洪英俊，上月底（2025/12）參加由健身業者舉辦的年度「聖誕老人硬舉大賽」，以硬舉200公斤奪下男子60~69歲組第3名，證明即使上了年紀，肌肉也能越練越強！幸福熟齡 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
300萬粉絲網紅直播 出現抗愛滋藥 還被疑「梅上了」
擁有300萬粉絲的知名網紅「小澈」，近日因直播中梳妝台上出現疑似抗HIV藥物，掀起網路熱議。部分網友甚至質疑他可能感染梅...世界日報World Journal ・ 15 小時前 ・ 1
你的肝可能已經被你操壞！醫公布「6大隱形殺手」 最後1點最多人中
肝臟是我們身體最重要的解毒器官，但現代生活中處處都有傷肝的陷阱！對此，秀傳醫療體系中區總院長黃士維醫師就來告訴大家最常見的6大肝臟受損因素，幫助大家建立正確的護肝觀念，避免讓這個「沉默的器官」默默受傷！ 1、突然攝取酒精最傷肝這可能是最廣為人知，但也最容易被輕忽的傷肝因子！很多人以為只有「酗酒」才會傷肝，但其實長期適量飲酒也會累積傷害。黃士維觀察到，許多人有「小酌怡情」的迷思，以為每天一杯紅酒或啤酒很健康，但肝臟每天都要處理這些酒精，更危險的是「假日狂歡」模式：平常不喝酒，但週末聚餐時大量飲酒。這種暴飲模式對肝臟的衝擊比每天少量飲酒更嚴重，肝臟需要時間代謝酒精，突然大量湧入會讓肝細胞過勞甚至壞死。 2、藥物濫用成隱形殺手很多人不知道，常見的止痛藥、感冒藥都可能傷肝。特別是含有「乙醯胺酚」(普拿疼主成分)的藥物，長期過量使用會造成肝毒性。黃士維分享，臨床上遇過很多患者因為頭痛、生理痛頻繁吃止痛藥，結果無意中傷害了肝臟！ 3、病毒性肝炎持續威脅B型肝炎、C型肝炎在台灣仍然是重大健康威脅！很多人以為現在疫苗普及就沒問題，但B肝帶原者仍需定期追蹤。更麻煩的是，很多人不知道自己是帶原者，肝臟可能常春月刊 ・ 1 天前 ・ 3
雙高工程師「拒吃西藥」信自然療法 腎功能暴跌剩8
腎臟科醫師林軒任近期在臉書粉專分享一起令人遺憾的案例，一名工程師因擔心西藥傷害腎臟而拒絕治療，轉而投入國外自然療法社團的懷抱，沒想到5年後腎絲球過濾率從原本的40暴跌至僅剩8。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
原本連膝蓋都碰不到！74歲阿嬤「靠這招」變靈活 還考上瑜伽證照
「不老瑜伽阿嬤」陳冬蓮已經74歲，她過去曾被過敏困擾，身體僵硬到雙手碰不到膝蓋，但自從接觸椅子瑜伽後，不但擺脫過敏，連身體柔軟度也大幅提升，活力滿滿的她，甚至考取瑜伽證照，成為推動熟齡運動的一股力量。健康2.0 ・ 1 天前 ・ 1
沾醬控快看！醫示警「5種醬」超傷腎 護腎改用這2味提鮮
台灣人吃飯最愛沾醬，黑白切或火鍋少了那一味就不對勁。不過腎臟科醫師洪永祥提醒，市售醬料隱藏高鈉、高磷與高鉀風險，長期重口味可能讓腎功能亮紅燈。他建議大家多利用天然辛香料或香草來取代人工調味，在滿足味蕾的同時也能好好守護腎臟健康。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前 ・ 發表留言
他肩頸痠痛以為是拉傷！送醫竟是惡性腦瘤 活不過十年
他肩頸痠痛以為是拉傷！送醫竟是惡性腦瘤 活不過十年EBC東森新聞 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
趙學煌重癱26年不幸病逝 醫：肺炎是最致命殺手
藝人趙學煌昨日病逝，享年69歲，他在重癱25年後，自去年11月因肺炎、腦炎就醫，病情始終未見好轉。根據門諾醫院衛教資訊，器官發炎一直是長期臥床病患的致命殺手，其中肺炎更是臥床病人最大威脅。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 28
瘦瘦針別亂打！醫示警「1纇人」：健康風險飆3倍
生活中心／張予柔報導近年來「瘦瘦針」與快速減重方式興起，不少民眾為追求變瘦，達到自己的理想體重而選擇嘗試。不過醫師提醒，醫學界近年累積的大型研究顯示，過瘦（BMI＜18.5）的人健康風險反而高出3倍，過度追求輕盈可能是健康警訊，而非健康象徵。民視健康長照網 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
煮了比生吃更營養？網傳5種水果有這種特性 營養師逐一破解
水果通常生吃，有港點會拿水梨燉甜湯來潤肺，阿嬤的保健祕方裡也會在秋冬拿橘子進火爐烘烤，有助止咳化痰。近日一影音宣稱5種水果要煮了吃，營養價值翻倍，真有這麼神奇嗎？請看專家解讀。 加熱對茄紅素佳健康2.0 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
別再說沒預兆！900萬人研究證實：99％心肌梗塞都與「這4件事」有關
心肌梗塞或中風發生時，往往讓人感到措手不及，但最新大型研究顯示，這些致命危機其實「極少」在毫無預警的情況下發生。一項針對超過900萬人的跨國數據分析發現，高達99％的心血管疾病發作，事前都已出現四大危險因子的其中之一，分別是：高血壓、高膽固醇、高血糖與吸菸。自由時報 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
男業務「夜夜被胃酸嗆醒」 單純胃食道逆流？醫揭背後更大魔王
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 夜夜被胃酸嗆醒！一名51歲男子，因工作常交際應酬，每晚吃得多、還得拼酒助興，往往返家後倒頭就睡，結果不僅鼾聲如雷惹怒老婆，每晚還被胃酸逆流嗆醒，感覺胸口悶與腹脹不適，擔心身體出了問題，就醫後診斷為「夜間型胃食道逆流」。醫師警告，更大的隱形健康殺手是睡眠呼吸中止症候群，必須藥物、減肥與改變生活型態三者並行，才能挽救健康...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 11
醫起看／紅肉、全脂牛奶都可吃？美國新飲食指南大反轉 醫師揭關鍵
醫起看／紅肉、全脂牛奶都可吃？美國新飲食指南大反轉 醫師揭關鍵EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言