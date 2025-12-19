別把「嫁豪門」當成人生目標！連戰二媳婦：為錢結婚大多不好過

路永佳分享，內在富足才是真正富有。翻攝自IG



國民黨前主席連戰次子連勝武的妻子路永佳日前在IG貼出一段影片，勸告大家「不要把嫁入豪門當成人生目標」，並直言為了錢結婚的人「生活都沒有很好」、「只是把自己弄得美美的，但是沒有內涵。這樣的人在家裡的地位會很低。」

路永佳在影片中坦言，過度渴望物質的生活，甚至試圖通過購買名牌包包或混入豪門貴婦圈來提升自我形象，最終只是徒勞無功，「穿再多的名牌、再怎麼裝熟，都無法隱藏內心的空虛，反而會令人感到厭煩。」

路永佳接著指出，若想擁有真正的富足，唯一的途徑就是「讓自己變得富有」，而非依賴他人或家庭背景。她自身的經歷便是最好的例證，從電視台、廣告公司到航空公司工作，並成功創業、涉足精油事業並進修台大EMBA，也參加戈壁沙漠馬拉松，「真正富足的人，是不會在乎嫁不嫁入豪門的。內在和外在一樣豐富才是真正的富有。」

在影片中，路永佳強調，「自己即是豪門，做自己的豪門最重要。」她認為，真實的幸福來自於內在的成長與追求，而非依賴外界的認可。

除了勸誡觀眾，路永佳先前展示了她手戴的5克拉雷迪恩「人工培育」鑽戒，透露這顆鑽石的價值是一般人可以負擔的範圍。此外，她還分享了身上價值3.6萬元的穿搭，並介紹自己最喜愛的愛車，這台車陪伴她度過了在華航工作的時光。

