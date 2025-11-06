別拖走！家具行老闆貨車違停 床墊遭拖吊

新北市一家家具行的貨車因違停在紅線區而被拖吊，車上還載著待處理的床墊及床底等家具，讓老闆付出了 1780 元的代價。這起事件發生在永和路一段附近，該區域車位緊缺，紅線區域眾多，而附近的拖吊業者也相當積極執法。家具行老闆原本只想停車吃個晚餐，認為在人煙稀少的死巷停靠不會造成問題，沒想到短短時間內，貨車連同上面的家具就被一併拖走，讓他只能無奈苦笑，表示這是一次昂貴的教訓。

家具行老闆吃晚餐，把貨車違規停在紅線上，沒想到遭到拖吊。（圖／TVBS）

永和路一段周圍因劃設了大量紅線，使得尋找合法停車位成為一大挑戰。許多駕駛為了臨時停車，常選擇將車輛停在附近的死巷內。然而，附近住戶透露，這個區域非常容易被拖吊。附近店家表示，由於該區域車流量大且停車位不足，違停車輛經常成為拖吊對象。

事件發生在晚間 8 點多，當時拖吊業者經過巷子時，發現有貨車違規停在紅線上，立即進行拖吊作業。這個區域靠近樂華夜市，屬於繁忙的商業區，周圍還有許多社區大廈，駕駛無論是購物或卸貨都必須分秒必爭。附近大廈警衛表示，有時駕駛人員才剛上樓，車子就被拖走了，送包裹的人員即使只是短暫停車，回來時也可能發現車子已經不見。

家具行老闆為了取回被拖走的貨車及上面的家具，支付了 1780 元的費用。他表示，這次的經驗讓他學到了教訓，未來不會再為了方便而隨意臨停。他認為違規就是違規，只能自認倒楣，並從中汲取教訓。這起事件也提醒了民眾，即使認為短暫停車不會造成問題，仍應遵守交通規則，避免違停被拖吊的風險。

