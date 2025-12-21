別拿來蓋泡麵！小橘書教你如何應對恐攻 內政部下波發放縣市曝光

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

內政部今(12/21)表示，俗稱「小橘書」的《台灣全民安全指引》，已發送近7成約680萬份，而台北、台南、高雄、苗栗、連江、新竹市已完成發放，預計下周開始在台中、彰化及屏東發放。

內政部陸續發放《台灣全民安全指引》(小橘書)，資料照

27歲的嫌犯張文在周五於台北車站M7出口、捷運中山站及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈再隨機殺人，最後張嫌從誠品南西店墜樓死亡，包含嫌犯在內，這起事件造成4死11傷的悲劇，也引發社會各界對於公安問題的再檢視。其中，內政部日前開始陸續發放的小橘書中，當中幾頁則談到，當遭遇類似狀況時，包括「毒化物災害」、「大量出血、CPR、搬運傷患」等等，該如何處理。

表態參選2026台北市松山信義區議員的前國民黨發言人李明璇，日前曾PO出拿小橘書蓋泡麵的照片，還諷刺蓋泡麵最實用，今也遭網友翻出批評「以如此輕蔑的態度，對待政府的災害指引，適當嗎？」

內政部稍早表示，自11月中旬起，已正式啟動小橘書家戶發放作業，當中搭配淺顯易懂的圖文內容，協助民眾建立防災、防空避難與日常安全知能，讓安全意識走進家庭。截至12/19，全台完成發送已達69.78%，達680萬餘份。

內政部說，全國家戶發放總數約為975萬份，將分為4梯次由各縣市辦理發放作業，前3梯次已發放86.32%，其中台北市、台南市、高雄市、苗栗縣、連江縣及新竹市已完成發放，第4梯次發放的台中市、彰化縣及屏東縣，將於12/24開始陸續發放，民眾也可先到國防部網站閱讀電子版。

內政部表示，小橘書彙整多元且實用的全民安全知識，呈現方式也符合現代人閱讀習慣，民眾在家可以隨時翻閱，先行準備，以因應生活中可能出現的危機。

