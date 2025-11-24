別拿財劃法當初選工具

立法院日前甫三讀通過藍白版本《財政收支劃分法》部分條文修正草案，行政院旋踵提出政院版《財劃法》修法。如今法案未過，朝野對抗卻已再度升高，不僅在立院有民眾黨方面揚言退回；地方上，就連遠在南部的高雄，市長陳其邁竟帶頭抨擊在野版本修法。而一干在地綠委見狀，也一哄而上批評藍委柯志恩。

去年在國民黨強力推動下，逾25年未修正的《財政收支劃分法》終於三讀通過，一口氣釋出近4000億元的財源給地方政府運用，為落實《憲法》地方自治在制度面上做出實質改革，往後不分政黨，只要能取得縣市長席次都能大大受益於財政自主。

而一干高雄在地綠委，毫不反思綠營執政8年之久期間，只知倚恃中央、地方同一政黨執政給予特別補助關照，自己在推動公平合理的財劃法一事上無所作為，長期尸位素餐。直到藍營強力通過修法才酣睡方醒，卻猶有顏面斥責柯志恩阻礙高雄發展，這種顛倒黑白的操作，只會讓高雄市民搖頭。

此次在野再度提案修正財劃法部分條文加以通過，整體挹注全台地方政府的財源，從原先修法前的1兆元，到去年底修法後增加到約1.17兆元，如今則是大幅增加到約1.43兆元；而政院版本則是增加到約1.2兆元。

換言之，不管是去年修法後的財劃法，或是方才三讀通過的藍白版本、待審的政院版本草案，對於包括高雄在內的各地方政府財源普遍得到增加，遠比民進黨執政8年間從未主動修法時的財政水準高出許多。其所爭者，不過是與其他縣市之間對比的分配公平性而已。

全民勿忘執政黨上下，執政黨去年在財劃法攻防期間如何大肆抹黑，動輒指稱法案違憲之外，更汙衊在野此舉是向中央搶錢，掏空財政。但如今，民進黨所提出的政院版，同樣以大幅挹注地方為核心原則，其增加數額甚至比去年在野修法所提高的1.17兆元還更多，達1.2兆元。

這種態度前後不一，只能說民進黨在大罷免失利後雖嘴硬不願承認錯誤，卻已意識到民意所在：普發1萬元是民意，下放財源給地方更是民意。否則，當初痛罵財劃法會掏空中央，如今又何以主動提出同類修法？「綠能你不能」的雙重標準，充分展露無遺。

問題在於，一旦柯志恩當選，而中央、地方分屬不同政黨，民進黨是否又會出現政治性刁難？若未來中央刻意卡地方建設，屆時今日滿口「愛高雄」的綠委，還會像現在一樣要求中央大力支持嗎？恐怕會是另一場政治算計而已。（作者為自由撰稿者）