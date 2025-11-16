「別指望我參選！」蜜雪兒：美國還沒準備好迎接女性總統

[Newtalk新聞] 美國前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）近日出席一場宣傳新書《The Look》的活動時提到，美國社會「尚未準備好」迎接一位女性總統，並以民主黨籍前副總統賀錦麗（Kamala Harris）在 2024 年大選中競選失利作為例證。





據《CNN》15 日報導，演員崔西·艾莉絲·羅斯（Tracee Ellis Ross）在活動中詢問蜜雪兒，美國是否已為女性總統創造足夠空間。蜜雪兒坦率回應：「正如我們在上一場選舉中看到的，可惜我們還沒準備好。」

她進一步指出，許多美國男性仍難以接受女性領導者，表示「別再指望我競選了，你們都在撒謊，你們還沒準備好接受女性（成為總統），不要浪費我的時間，我們還有很多成長空間。很遺憾，多數男人仍不覺得他們能被女性領導，而我們已經看到這點。」





蜜雪兒在民主黨內長期為重要助選者，外界多年來不斷呼籲她投入總統大選，但她多次明確否認。早在 2016 年仍任第一夫人時，她便表示「我不會競選總統」。





報導也提到，蜜雪兒去年曾為賀錦麗助選，並多次警告美國總統川普（Donald Trump）可能對國家帶來的風險，尤其是在婦女健康等議題上。她曾於密西根的一場造勢場合呼籲選民：「拜託，不要把我們的命運交到像川普這樣的人手中。他對我們毫無理解，也抱持深深的輕蔑。投給他，就等於投票反對我們、反對我們的健康、反對我們的價值觀。」





賀錦麗在同場活動中也向支持者提出質疑：「從各方面來看，她（賀錦麗）已經做好準備⋯⋯但真正的問題是，美國社會是否也準備好了。」





這場對談於紐約布魯克林舉行，現場影片於 14 日上傳至網路。蜜雪兒的新書《The Look》是關於她在白宮時對於時尚與政治間的態度。

