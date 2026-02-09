別挨罰！公司應3月底完成負責人、股東申報

▲商業署今（9）日提醒，各公司應於3月底前完成公司負責人及主要股東資訊年度申報，依據公司法第22條之1規定，非公開發行公司應於每年3月31日前申報公司負責人及主要股東資訊，否則最重可罰500萬元。（圖／NOWnews資料照）

[NOWnews今日新聞] 公司行號留意！經濟部商業署今（9）日提醒，各公司應於3月底前完成公司負責人及主要股東資訊年度申報。為強化我國洗錢防制，提升公司資訊透明度，依據公司法第22條之1規定，非公開發行公司應於每年3月31日前申報公司負責人及主要股東資訊，否則最重可罰500萬元。



商業署說明，2018年增訂《公司法》第 22 條之 1，當時為是了配合洗錢防制的目的，希望增加公司資訊的透明度，只要有上述申報人員的變動，或是公司新設立，應在 15 日之內上平台申報；新設公司應於設立登記完成次日起15 日內申報。



除了上述情況須申請，每年年度申報自3月1日至3月31日，除了國營事業公司（指中央政府持股50%以上之事業）與公開發行公司外，無限公司、兩合公司、有限公司、非公開發行股份有限公司（包含創櫃板）都要申報，即使是已經辦理停業的公司，也必須在3月31日前完成年度申報。



公司必須要申報資料，包括申報主體、申報內容、申報項目、申報方式，民眾申報為註冊、選擇申報類型、匯入編輯資料，確認無誤後送出即完成。另外，往年申報過的公司，進入年度申報作業點選「匯入前次申報資料」，經編輯或確認資料無誤後，點選「確認申報」即可快速完成年度申報。



若未依規定申報或申報資料不實，經濟部會發函限期改正；若在限期內未改正者處代表公司的董事5 萬元以上 50 萬元以下罰鍰；再次限期改正仍未改善者，按次處罰 50 萬元以上 500 萬元以下罰鍰，直至改正為止；情節重大者，可廢止公司登記。



商業署長蘇文玲補充，過去申報率都在9成，經過通知後多數公司都會補申報，因此實際裁罰案件並不多。目前累計開罰家數為16家，金額皆為 5 萬元，開罰都是逾期未申報，因此目前還沒有出現過罰到 500 萬或廢止登記的情況。



商業署已於申報平臺放置操作教學及常見問題Q&A，並提供「4121166」客服諮詢專線，公司於年度申報過程中如有疑問，可洽詢客服諮詢專線。

