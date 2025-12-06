「別插手台灣問題」！日週刊爆料：川普與高市通話「措辭辛辣」

[FTNN新聞網]記者薛明峻／綜合外電報導

因日本首相高市早苗的「台灣有事論」，引發中日關係持續緊繃，《華爾街日報》日前報導指出，美國總統川普（Donald Trump）先前與高市早苗通話時，建議她不要在台灣主權問題上挑釁北京，該說法遭日方駁斥。不過日媒《週刊文春》昨（5）日震撼爆料，透露川普當時措辭辛辣，甚至說出類似「不要插手台灣問題」等言論。

美國總統川普（左）和日本首相高市早苗（右）今年10月在日本東京舉行峰會。（圖／＠The White House flickr）

美國《華爾街日報》日前報導指出，根據知情人士透露，中國國家主席習近平先前與川普長達半小時的通話中，強調了中國對台灣的主權，以及華盛頓和北京共同維持世界秩序的責任；川普後來與高市早苗通話時，便建議高市不要在台灣主權問題上挑釁北京。知情人士表示，川普的建議相當委婉，並沒有強迫高市收回言論。

不過這篇報導遭日本內閣官房長官木原稔否認，強調並非事實，並已經向《華爾街日報》提出抗議。

對於雙方通話內容，高市早苗透露，是應川普提議進行電話會談，她指出，雙方就美日同盟強化及印太地區所面臨的情勢和諸多課題進行了廣泛的意見交換。高市早苗認為，這是繼川普先前訪日後，再次確認美日之間的緊密合作，她並透露，「川普總統告訴我，他是我非常親密的好友，歡迎我隨時打電話給他。」但對於雙方是否談及台灣議題，高市早苗避而不答。

而日本外相茂木敏充上個月25日被問到川普或美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）是否明確支持日本時，卻多次表示未聽清楚問題，含糊其辭拒絕正面回應。

沒想到《週刊文春》昨日在社群媒體X爆料，指消息人士透露，「實際上，川普對我們用了相當辛辣（尖銳）的措辭，據悉他甚至說出『不要插手台灣問題』這類的話。」

