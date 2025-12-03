別搞混了！秒懂行動支付、第三方支付、電子支付有什麼不同？

新冠肺炎疫情改變人們支付習慣，台灣行動支付的使用率大幅提升，不少人已習慣使用LINE Pay、街口…等付費方式，不僅方便且安全。不過大家知道嗎？現在國內陸續出現各式各樣的行動支付方式，有些綁定信用卡感應付款，有些透過QRCode(二維條碼)交易，那「行動支付」、「第三方支付」、「電子支付」到底有什麼不同？以下小編帶大家了解不同差異。

一、什麼是行動支付？

只要是使用「行動裝置」(像是手機、平板電腦、穿戴式手錶…)為載體，綁定信用卡、存款帳戶、點數抵扣等方式結帳，都可稱為「行動支付」。目前常見的方式有兩種，分為「感應式支付」及「掃碼式支付」。

●「感應式支付」

感應式支付主要透過NFC(Near Field Communication，近距離無線通訊)技術，讓行動裝置靠近付款裝置，就能夠完成付款，例如Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、台灣Pay等，是所有行動付款中最快速方便的交易方式。

●「掃碼式支付」

「掃碼式支付」是使用「行動裝置」由消費者出示 QR Code 條碼或掃描店家的 QR Code完成付款，常見的有LINE Pay、一卡通MONEY、街口支付、台灣Pay、悠遊付、橘子支付⋯⋯等。

二、什麼是第三方支付？

第三方支付保障了買家與賣家之間交易的安全性，買家購物金會先由第三方支付公司暫時保管，等到確認收到貨品後，再由第三方支付單位將錢給付賣家，這個「代收」再「代付」的動作，就是第三方支付，目前是由數位發展部監管，Paypal可說是規模最大的第三方支付代表，其實Line Pay、Pi拍錢包、OPEN 錢包、全家的Fami Pay、全聯PX Pay、新光三越skm pay…等，皆屬於第三方支付服務，也算是行動支付的一種。

三、什麼是電子支付？

電子支付同樣屬於行動支付，但功能更多、安全性更高，電子支付不僅具有第三方支付的代收、代付外，最大特色是可用來「轉帳」、「儲值」、「提領」。只要綁定配合銀行的存款帳戶，都可進行「轉帳」、「儲值」、「提領」的服務。電子支付業者須向金管會申請，經核准後才能開辦，目前除了20家金融機構的兼營外，還包括街口支付、iPASS MONEY、 LINE Pay Money、悠遊付、icash pay、全盈+PAY、全支付、橘子支付、Pi拍錢包、歐付寶、簡單付等10家專營業者。註冊時相對繁瑣，須經身分認證等實名制程序，或是規定須綁定銀行帳號等。

行動支付、第三方支付、電子支付比較表

行動支付 感應支付 第三方支付 電子支付 監督機關 - 數位發展部 金管會 常見支付 Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、台灣PAY Paypal、Pi拍錢包、Line Pay、OPEN 錢包、Fami Pay、PX Pay、skm pay… 街口支付、iPASS MONEY、 LINE Pay Money、悠遊付、icash pay、全盈+PAY、全支付、橘子支付、Pi拍錢包、歐付寶

、簡單付 功能 只要在接受感應式信用卡交易的商店皆可使用 只可代收代付 可代收代付

掃碼式支付

轉帳、儲值、提領

