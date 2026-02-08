別搞混！勞工退休金≠勞保老年給付：舊制年資歸零、新制專戶保障、自提領更多，８大重點懶人包





對多數退休族來說，晚年的生活能不能安穩，關鍵就在「現金流穩不穩」。而這份穩定主要靠兩個來源：

一個是大家熟悉的「勞工退休金（勞退）」，雇主每月提撥 6% 到你的個人專戶，你也可以選擇自己再加碼。

另一個則是「勞保老年給付」，包含一次領或月領的老年年金。

本文先把焦點放在 勞工退休金（勞退）。聽說舊制離職就「年資歸零」？新制真的比較好？自提6%是給自己發紅包？個人專戶到底是不是「永遠跟著你」？

用清楚的懶人包圖表，把舊制、新制的差異、誰能領、怎麼領，一口氣講清楚！

廣告 廣告

許多勞工朋友常把「勞工退休金（勞退）」和「勞保老年給付」搞混。因此，在整理完勞保老年給付後，本文帶大家重新釐清勞工退休金的制度、差異與請領重點。

1、勞工退休金制度：舊制vs新制

勞工退休金制度分為兩部分：

● 舊制（勞基法退休金）— 雇主提撥、雇主保管

適用94年7月1日以前受僱、未改選新制者。

舊制退休準備金的所有權屬於雇主，只有在同一公司任職、符合自請退休條件才能請領；中途離職、公司歇業都會造成舊制年資歸零。

● 新制（勞退新制）— 雇主按月提繳到個人專戶

94年7月1日後新進勞工全部適用；舊制勞工可自行選擇是否改用新制。

新制退休金專戶的資金屬於勞工本人，類似個人儲蓄帳戶，累積金額會隨著工作時間與提撥金額增加。除了雇主提撥的6%外，本人自提金額可全額扣除所得稅，勞退基金由勞動基金運用局整體操作，並享有保證收益，就算換工作也能帶著走。會跟著勞工轉職，不因離職而歸零。

2、我屬於舊制還是新制？

判別方式很簡單：

94/7/1之後才受雇 → 一律新制

94/7/1以前受雇 → 需看當年是否選擇改新制

有填選 → 新制；未選擇 → 沿用舊制（舊制年資保留）

3、舊制退休金：請領條件

舊制採「自請退休」制度，必須同一公司任職，並符合《勞基法》第55條任一條件：

● 年資滿15年＋年滿55歲

● 年資滿25年（不論年齡）

● 年資滿10年＋年滿60歲

中途離職、公司歇業、轉換雇主 → 舊制年資歸零，不可請領。

4、舊制退休金怎麼算？（基數換算）

公式不同於勞保一次金，需特別注意：

● 前15年：每年2個基數

● 超過15年：每年1個基數

舊制退休金＝平均工資 × 基數 平均工資為「退休日前6個月平均工資」，不是勞保投保薪資，不是底薪。

5、新制退休金：請領條件

新制較為單純：

● 年滿65歲即可請領（每提前1年扣4%，最多扣20%）

● 年資滿15年以上可選：✓一次領 ✓月領（年金化）

● 年資未滿15年 → 只能一次領

● 若未滿60歲但喪失工作能力，也可提前請領。

6、新制退休金：一次領vs月領

● 一次領：領取本金＋收益

● 月領：依本金＋收益換算月付額，每3年調整一次

月領不是終身制，領到帳戶歸零為止，不同於勞保年金「領到老」。

7、續提狀況：已領過還能再領嗎？

可以。若你已領過一次退休金，但後續再就業，仍可投保職災險，且雇主仍會繼續提撥6%到退休專戶；提撥滿一年後即可再請領一次。

8、勞退基金虧損時會不會影響本金？

不會。勞退基金由勞動基金運用局整體操作：

有盈餘 → 分配到各個人專戶

若運用虧損 → 政府補足差額，並保證至少有銀行定存利率（保證收益），你的本金不會因虧損減少。

簡單來說，舊制與新制的差別就是：

● 舊制：雇主保管、年資中斷會歸零、請領條件嚴格。 ● 新制：個人專戶、可帶著走、60歲即可依年資選擇月領或一次領。

理解兩者差異，才能正確規劃自己的退休金。

勞工退休金制度懶人包

比較項目 舊制（勞基法退休金） 新制（勞退個人專戶） 適用起始日 94年7月1日前受僱。 94年7月1日後新進勞工一律適用。 資金提撥人 雇主（將準備金提撥至銀行專戶，所有權屬雇主）。 雇主按月提撥薪資6%到個人專戶（所有權屬勞工）。 所有權歸屬 屬於雇主（需符合條件才能請領）。 屬於勞工個人，可帶著走。 年資處理 年資必須在同一公司任職，中途離職或公司歇業會年資歸零。 年資不歸零，專戶跟著勞工轉職累積。 請領條件 屬於「自請退休」，條件嚴格： 年滿60歲即可請領。（未滿60歲但喪失工作能力者，可提前請領） 請領方式 只能一次領。 年資 ≥ 15年： 可選一次領或月領。年資 < 15年：只能一次領。 月領機制 不適用。 非終身制，領到帳戶本金與收益歸零為止。 金額計算方式 平均工資 × 基數（上限45個基數）： 領取「個人專戶累積本金」 + 「收益分配」。 盈虧保障 無保障問題。 政府保證收益：若基金虧損，政府會補足差額，保證至少有銀行定存利率。 再就業請領 請領後，年資已用完。 可再領：已領過一次，後續再就業，雇主仍會提撥6%，累積滿一年即可再請領一次。

點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天

?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG





更多幸福熟齡文章

2026年起滿65歲才能領勞保年金！試算60、65、70歲月領多少？他延後請領卻悔嘆：浪費最有活力的5年

夫代癌妻辦離職養病，卻讓她秒丟「國家級保障」！99%台灣勞工忽略的保命鐵則：「這期間」千萬別退保



