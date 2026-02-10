別摸鼬獾！狂犬病致死率近100% 咬傷15分鐘內速沖洗

疾病管制署及農業部動植物防疫檢疫署今（10）日聯合呼籲，農曆春節連假將近，民眾從事走春、賞花、郊遊等戶外活動時，勿主動接觸、逗弄及捕捉如鼬獾等野生動物，以避免狂犬病威脅。

防檢署說明，狂犬病為人畜共通傳染病，由於感染狂犬病動物通常具有侵略性，會主動接近或攻擊民眾。防檢署長期監測野生動物狂犬病情形，臺灣狂犬病仍侷限於野生動物，鼬獾是主要的保毒宿主。112年至今年1月共監測2,597件，確診件數137件，其中鼬獾為136件，白鼻心為1件。

防檢署指出，每年10月至翌年3月是鼬獾活動頻繁季節，中低海拔的山麓丘陵帶為其主要活動區域，今年1月已有11件鼬獾確診案例。防檢署呼籲民眾遵守「二不一要」原則：不棄養家中寵物、不接觸捕捉及飼養野生動物、要定期攜帶犬貓及人工飼養之食肉目動物施打狂犬病疫苗。

防檢署提醒，於鼬獾常出沒區域民眾請提高警覺，如遇行為異常、不怕人、主動攻擊、動作狂躁或傷亡鼬獾，請立即遠離並通知在地動物防疫機關處理。

疾管署及防檢署呼籲，如不慎遭野生動物抓咬傷，請以肥皂及大量流動清水沖洗傷口至少15分鐘。（圖／疾管署）

疾管署指出，狂犬病毒會從已感染動物的唾液隨著抓、咬傷所造成之傷口進入人體，如未及時採取醫療措施，發病後致死率近100%。台灣自2002年迄今累計3例人類感染狂犬病確定病例，均為境外移入病例，分別為2002年、2012年及2013年各1例，均不幸死亡。

疾管署及防檢署呼籲，如不慎遭野生動物抓咬傷，請以肥皂及大量流動清水沖洗傷口至少15分鐘，再以優碘或70%酒精消毒後，儘速前往人用狂犬病疫苗接種服務醫院或衛生所就醫。經醫師評估如有感染狂犬病風險，應儘速接種免疫球蛋白，並依時程接種4劑人用狂犬病疫苗。

疾管署及防檢署強調，衛生福利部、農業部、環境部及內政部已聯合提出「國家防疫一體聯合行動計畫」，以One Health原則推動公共衛生與環境治理政策，透過跨領域協作與多部門整合，建立橫跨人、動物和環境的完整防疫網絡。

